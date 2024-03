Affari Tuoi, i concorrenti più sfortunati di sempre: accade tutto in studio

Che cosa è successo ad Affari Tuoi? In una recentissima puntata la sfortuna ha perseguitato i poveri concorrenti.

Tra i programmi più amati della televisione italiana si annovera senza alcun dubbio anche Affari Tuoi. Il game show condotto da Amadeus va in onda ogni sera su Rai 1, per la gioia degli appassionati che non si perderebbero mai nemmeno una puntata del rinomato “gioco dei pacchi”.

Come di consueto, ogni sera una coppia rappresenta la propria regione e sfida la fortuna (e il temutissimo Dottore) alla conquista dei tanto ambiti 300mila euro. Se a volte i concorrenti riescono a coronare il loro sogno portando a casa una cifra sostanziosa, capita spesso che la cattiva sorte si metta in gioco.

È quanto accaduto alla coppia del 12 marzo, perseguitata dalla sfortuna fino alla fine. A giocare c’era Martina da Isernia, rappresentante la splendida regione del Molise. Insieme a lei il marito, con il quale è sposata da 4 anni e che ha tentato la sorte insieme a lei. Dopo un’inizio promettente e uno sviluppo sensazionale, ad un certo punto le avversità si sono abbattute irrimediabilmente sulla coppia. Ma che cosa è successo?

Affari Tuoi, i concorrenti del Molise perseguitati dalla sfortuna

L’inizio della puntata è stato a dir poco incredibile. Dopo qualche pacco rosso (il più alto del valore di 75mila euro), la coppia formata da Martina e da suo marito non ha sbagliato un colpo. Ogni tiro era mirato a scovare un pacco blu, con ben 3 campane a festa suonate nel corso della puntata. Dopo aver accettato il cambio, fiduciosi del contenuto del nuovo pacco, i concorrenti hanno rifiutato una delle offerte più alte nella storia di Affari Tuoi: 49mila euro.

Tutto è cambiato quando, declinata la cifra così alta, Martina ha chiamato un pacco che conteneva proprio i 300mila euro. A quel punto, la partita ha preso una piega completamente diversa, svelando nel giro di pochi minuti tutti i pacchi dal valore più alto. L’ultimo ad essere chiamato è stato l’Abruzzo, dal valore di 100mila euro. Così, la coppia si è vista costretta ad optare per la regione fortunata.

Dopo un primo tentativo sbagliato, anche la seconda scelta si è rivelata fallimentare. Martina e suo marito avevano puntato tutto sulla Toscana, ma purtroppo è stata la decisione sbagliata. Alla fine, la coppia è tornata a casa a mani vuote, ma con un grande bagaglio di esperienza. Ad attenderli c’era la piccola Beatrice, la figlia dei due concorrenti.