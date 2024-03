Adriano Celentano, sostituito senza pietà: ecco cosa è costretto a subire il cantante

Adriano Celentano è stato sostituito in diretta tv. Ecco cosa è stato costretto a subire il cantante, icona della musica e del cinema italiano.

Da qualche anno Adriano Celentano non compare in tv. A parte qualche post social e rare partecipazioni musicali, l’artista ha preferito stare lontano dai riflettori. Al suo fianco, in questa scelta, la moglie Claudia Mori che, durante la sua carriera, lo ha sempre sostenuto. Icona della musica e del cinema, il cantautore è molto amato dal pubblico, che non manca di manifestare il desiderio di rivederlo all’opera.

Soprannominato il Molleggiato per il suo particolare modo di esibirsi, Celentano è tra gli artisti maggiormente imitati. Tanti i suoi sosia, che hanno cercato di affermarsi sfruttando la sua immagine. Vista la sua assenza dagli schermi, in alcuni casi è stato proprio sostituito da personaggi che hanno avviato la loro carriera grazie a lui.

Del resto, negli ultimi tempi, Celentano ha detto no a programmi e ospitate tv. Ha declinato più volte anche l’invito al Festival di Sanremo, dov’era stato chiamato come ospite speciale. È anche per queste ragioni che la sostituzione, seppure non sempre all’altezza dell’iconico artista, ha avuto un impatto positivo sul pubblico.

Tra le comparsate tv maggiormente riuscite, c’è quella realizzata la scorsa stagione da Mara Venier a Domenica in. Il Molleggiato è stato accolto dalla conduttrice veneta con tutti gli onori, ma ad avere le sembianze di Celentano era il suo imitatore per eccellenza, che non si è mai definito un sosia ma la sua vera sostituzione: “Io voglio chiarire una cosa prima di tutto, che io non imito Celentano ma lo sostituisco”, ha commentato l’amato comico. Lui è Teo Teocoli, che ha accettato l’invito della conduttrice.

Adriano Celentano, ecco chi lo ha sostituito

Teo Teocoli è entrato nello studio di Domenica in nelle vesti di Adriano Celentano. Tra i due artisti, in passato, c’è stato un confronto, ma da qualche anno non si incontrano. Il comico ha dichiarato: “Questa cosa di Adriano ci lega proprio di natura, perché siamo entrambi di origine pugliese, ho la sua fisionomia, a furia di imitarlo ci somigliamo.”

Teocoli è lontano dalla tv da qualche anno, ha giustificato la sua assenza affermando di non aver trovato progetti che stimolano la sua creatività: “Per tanti anni ho fatto una televisione autorale e quella mi piaceva molto, adesso mi sembra che ci sia molta confusione. Si riuniscono 20-30 comici insieme, non ci sono idee, sono spariti gli autori”.