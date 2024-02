“Adesso tutti contro tutti”, si sgretola il gruppo al Grande Fratello

Si sgretola definitivamente il gruppo al Grande Fratello dopo quanto accaduto nell’ultima puntata mandata in onda.

L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ha visto in atto delle polemiche per via di quanto accaduto nei minuti finali. Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini ha comunicato alla casa una decisione drastica riguardo le nomination, infatti per la prima volta i concorrenti si sono ritrovati uno contro l’altro, a fare i conti con un televoto di cui non conoscevano la natura.

Ma spieghiamoci meglio: Alfonso ha anticipato ai telespettatori che il televoto sarebbe stato diverso dagli altri e che avrebbe decretato il primo finalista di questa lunga edizione. Tutto ciò i ragazzi non lo sapevano, però, erano convinti che fosse una normale votazione e che uno tra di loro alla fine sarebbe tornato a casa a mani vuote. Proprio per tale ragione si sono ritrovati a fare i conti con una decisione davvero complicata da prendere, in particolare per chi va molto d’accordo.

Grande Fratello: esplodono le prime tensioni nella casa più spiata d’Italia

Alla fine, alcuni inquilini hanno deciso di seguire la stessa strada di Marco e Rosy: i due concorrenti hanno scelto di mandare avanti i giovani e per questo hanno votato i più grandi. Di conseguenza, anche i giovani hanno voluto adottare la stessa strategia, non avevano tuttavia preso in considerazione il fatto che alcuni non erano d’accordo, come Massimiliano Varrese, che è stato nominato da un gruppo di persone di cui era certo di potersi fidare, e che invece lo ha pugnalato alle spalle.

Certo, alla fine si tratta di un televoto positivo e questo lo hanno saputo a fine puntata, ma Massimiliano non riesce a digerire che i suoi compagni, sapendo che avrebbe rischiato di uscire, hanno pensato di nominare proprio lui.

Anita ha cercato di calmarlo, ricordandogli che è un gioco e che lui e lui soltanto ieri si meritava di essere nominato, ma Varrese si è ritrovato, a gran sorpresa, d’accordo con il pensiero di Beatrice: gli adulti si stanno sacrificando anche di più stando nella casa, quindi non è vero che bisogna dare spazio ai giovani. Adesso Massimiliano ha deciso di cominciare a giocare e soprattutto di pensare soltanto a se stesso, per non rischiare di essere tradito e deluso di nuovo.