Wrestling, il ritorno in Italia fa impazzire i fan: biglietti introvabili per l’evento di maggio

Wrestling sta per tornare in Italia con un evento dopo diversi anni: i biglietti sono già introvabili per il mese di maggio.

Il wrestling è sempre stato una forma di intrattenimento molto apprezzata dal pubblico e, soprattutto a livelli alti come quelli della WWE (World Wrestling Entertainment), gli eventi e le manifestazioni più importanti attirano migliaia e migliaia di spettatori in tutto il mondo. Al giorno d’oggi l’attenzione verso la disciplina resta altissima negli Stati Uniti, mentre è un po’ calata altrove, anche se pare che gli italiani non abbiano ancora dimenticato la passione verso gli spettacoli sul ring.

Il mondo della WWE, l’ente più importante in assoluto per l’organizzazione degli incontri di wrestling, è tra i più seguiti al mondo e i performer degli eventi sono amati e conosciuti praticamente ovunque: da Hulk Hogan a Rey Mysterio, da Eddie Guerrero a CM Punk, da The Rock a John Cena e tanti altri nomi che sono divenuti celebri nel corso degli anni e che hanno fatto innamorare e incollare alla televisione anche numerosi italiani tra la fine degli anni ’90 e la prima parte dei 2000.

Gli eventi wrestling tornano in Italia: i biglietti stanno già andando a ruba

Il wrestling, come accennato in precedenza, è sempre stato molto seguito anche in Italia da gran parte degli appassionati, soprattutto nei primi anni del 2000 quando la TV in chiaro trasmetteva gli eventi di Smack Down: in quel periodo anche il marketing sulla WWE era molto diffuso tra videogiochi (in uscita ancora oggi), action figure, giocattoli, card da gioco, album di figurine e molto altro merchandising che veniva venduto all’interno di edicole e negozi specializzati.

Al giorno d’oggi l’ondata di wrestling in Italia si è un po’ persa, ma a quanto pare coloro che hanno continuato a seguire questo mondo in maniera costante non hanno voluto far mancare il loro supporto in vista del ritorno di un evento ufficiale WWE nel nostro Paese: dopo oltre cinque anni dall’ultima volta, una sede italiana ospiterà un incontro ufficiale di wrestling e i biglietti sono quasi tutti terminati.

L’evento in questione andrà in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il prossimo 1° maggio: si tratta, come detto, del primo dopo quasi sei anni dall’ultima volta quando a Roma si tenne l’ultimo incontro nel nostro Paese nel 2018. Lo show avrà inizio alle ore 20:00 e i biglietti sono già in vendita sul sito di TicketOne.

I protagonisti e le star saranno tante, tra cui molte provenienti dal main event WrestleMania XL che si terrà qualche settimana prima dello show di Bologna: alcune indiscrezioni, inoltre, parlerebbero anche della presenza di Fabio Fazio nel corso della serata.