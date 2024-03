Whatsapp pronto a un significativo miglioramento: sarà di aiuto a tutti gli utenti

WhatsApp sta lavorando ad una funzionalità che sarà molto gradita dagli utenti in tutto il mondo e verrà resa disponibile presto.

Meta ha implementato e testato nuove funzionalità per WhatsApp. Alcune di esse sono particolarmente utili, come Chat Lock, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e privacy alle conversazioni private.

Tuttavia, ad un’app di messaggistica popolare come questa, utilizzata quotidianamente da oltre un miliardo di persone, manca una caratteristica fondamentale: la possibilità di impostare i contatti preferiti. Difatti, si possono appuntare le chat importanti nella parte superiore della posta in arrivo, ma non è possibile contrassegnare un contatto come preferito per effettuare chiamate vocali o videochiamate rapide. Per fortuna, tutto ciò potrebbe presto cambiare in futuro.

WhatsApp rende le chiamate ai contatti preferiti molto più veloci

WABetaInfo ha trovato riferimenti alla funzione Contatti Preferiti nell’ultima beta di WhatsApp per Android v2.24.5.5. Come indica il nome, la novità consentirà di contrassegnare alcuni contatti come preferiti per un accesso rapido tramite la scheda Chiamate. Tutti questi profili verranno visualizzati nella parte superiore della scheda Chiamate e sarà possibile chiamarli con un semplice tocco.

La barra dei Preferiti accelererà notevolmente il processo di chiamata di determinati contatti. Se utilizzi spesso WhatsApp per effettuare telefonate, questa scorciatoia ti farà risparmiare molto tempo poiché non dovrai sfogliare ogni volta il registro delle chiamate o l’elenco dei contatti. Meta potrebbe anche basarsi su tale funzionalità inserendo automaticamente i messaggi non letti dai profili preferiti nella parte superiore della casella di posta.

In questo modo non dovrai appuntare ogni singola conversazione importante. L’aggiornamento rappresenta un progresso significativo nel migliorare la comodità e l’efficienza dell’utente quando ci si connette con i contatti e i gruppi più importanti. Introducendo la possibilità di scegliere e gestire i preferiti, WhatsApp fornirà agli utenti un potente strumento per dare priorità ai profili che etichetta come preferiti, garantendo che siano sempre a portata di tocco nella scheda delle chiamate.

Poiché l’app sta ancora lavorando sulla possibilità di contrassegnare un contatto come preferito, potrebbe passare del tempo prima che la funzionalità venga resa pubblica. Oltre a questo, Meta è all’opera anche per il restyling della scheda Stato per WhatsApp.

Questi cambiamenti sono stati visualizzati per alcuni utenti nell’ultima versione beta per Android. Tuttavia, poiché tali funzionalità in fase di sviluppo vengono in genere implementate tramite un push lato server, potrebbero non essere visualizzate immediatamente sul telefono, anche si fa parte del programma beta di WhatsApp sul Play Store.