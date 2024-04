WhatsApp, introdotte due nuove funzioni: le novità per gli utenti

WhatsApp, introdotte due nuove funzioni, quelle che tutti stavano aspettando con più impazienza: le novità per gli utenti

Anche se con il passare degli anni sono subentrate tantissime app di messaggistica, ad esempio come Telegram, oppure tante applicazioni come Instagram che ci consentono anche di parlare con le persone, alla fine rimane Whatsapp ancora quella principale e che sicuramente è utilizzata da tutti. Proprio per questa ragione, di aggiornamento in aggiornamento, subentrano sempre tantissime novità che permettono all’applicazione di rimanere al passo coi tempi. Molto spesso accusano Whatsapp di copiare Telegram con questi numerosi aggiornamenti, ad esempio nell’ultimo anno ci sono state davvero tantissime polemiche riguardo l’introduzione dei videomessaggi, in molti infatti ritenevano infatti che Whatsapp avesse copiato Telegram, che da tanti anni consente questa possibilità agli utenti, funzione che viene utilizzata davvero da tutti coloro che sono iscritti a questa app di messaggistica.

Ora, proprio in questi giorni, è stato emesso questo nuovo aggiornamento che ha messo tutti d’accordo: infatti sono state introdotte due novità davvero molto interessanti e che sono state tanto apprezzate dagli utenti.

Whatsapp: due nuove novità con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione di messaggistica

WhatsApp, la famosissima app di messaggistica istantanea che è stata acquisita da Meta oramai più di dieci anni fa, continua a migliorare sempre di più introducendo tante nuove funzioni e che ci ricordano tanto quelle che in questi anni abbiamo imparato a conoscere sugli altri social. Negli ultimi aggiornamenti che sono stati emessi da WhatsApp, sono emerse diverse novità davvero molto interessanti, ad esempio la possibilità di esprimere a modo proprio degli apprezzamenti attraverso il pulsante “Mi piace” sugli aggiornamenti di stato così come la possibilità di scorciatoie per le reazioni emoji nelle chat.