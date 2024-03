Terra Amara, spoiler turchi ultimi episodi: Hakan salva la vita a Zuleyha

Negli ultimi episodi di Terra Amara, Hakan salva la vita alla sua amata Zuleyha: ecco cosa succederà nella soap turca.

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Terra Amara. Come ben sanno i telespettatori, purtroppo, la serie turca ancora una volta è stata cancellata dal palinsesto dopo aver perso l’appuntamento del day time. Per adesso, non si sa quando andrà in onda, ma quel che è certo è che mancano davvero poche puntate per il gran finale.

Le anticipazioni relative ai prossimi episodi ci fanno sapere che Hakan, ormai deciso a restare accanto a Zuleyha per tutta la vita, vorrà sposarla. I due convoleranno a nozze, ma la loro felicità durerà davvero pochissimo. L’uomo, per salvarle la vita, avrà la peggio e finirà vittima di un attentato. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha ancora una volta distrutta, Hakan muore

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nemmeno questa volta per Zuleyha ci sarà un bel finale. La donna convolerà a nozze con il suo amato Hakan, ma la loro felicità purtroppo durerà davvero molto poco. Prima delle nozze, Zuleyha scoprirà che colui che le sta accanto le ha sempre mentito, fingendo sulla sua vera identità. Ma non solo, Hakan aiuterà l’amico Abdul ad evadere dal carcere dove era rinchiuso. La reazione dell’ex signora Yaman sarà dura. Delusa dal comportamento del consorte, lo caccerà di casa.

Hakan, tornato successivamente alla villa per provare a riconciliarsi, non saprà che andrà incontro alla morte. Betul, decisa a far fuori la cugina, sbaglierà la mira e colpirà proprio l’uomo. Quest’ultimo, che si era accorto della presenza della figlia di Sermin, per proteggere la Altun le farà da scudo e un colpo lo prenderà al cuore. Hakan morirà subito lasciando Zuleyha ancora una volta nella più totale disperazione. La vedova di Demir sarà straziata e piena di dolore.

Per non finire in prigione, Betul fuggirà in Siria in compagnia di Abdulkadir, anch’egli ricercato dalla polizia. Una telefonata fatta alla madre, però, la inchioderà e la ragazza verrà ritrovata e sbattuta in galera. A smascherala ci penserà Fusun, il quale verrà a conoscenza di dove si nasconde la giovane. In un primo momento preferirà fare silenzio, ma alla fine, per non diventare sua complice, deciderà di raccontare tutto alla polizia.