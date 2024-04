Terra Amara, la decisione inaspettata: rinviata la soap opera, quando andrà in onda

Terra Amara, la decisione inaspettata che ha sconvolto i numerosi fan: rinviata la soap opera, quando andrà in onda

Terra Amara è, senza dubbio, una delle soap opera più amate del momento. Nonostante siano un po’ di anni che va in onda su Canale Cinque, nell’ultimo anno ha raggiunto un successo davvero stratosferico: anche i giovani hanno cominciato a guardarla e ogni giorno non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai numerosi protagonisti. Proprio per via di questo successo senza precedenti, in occasione della Pasqua, sono state realizzate anche delle uova e le persone sono davvero impazzite per riuscire a trovarle e avere una delle bellissime sorprese.

Insomma, sono davvero tutti pazzi per Terra Amara e tutti vogliono sapere che cosa succederà nei prossimi episodi che andranno in onda su Canale Cinque. Per fortuna, in giro riusciamo sempre a trovare delle anticipazioni, ma c’è chi invece preferisce rimanere col fiato sospeso e aspettare, anche se con un po’ di impazienza, che le puntate vadano in onda.

Terra Amara: arriva il colpo di scena inatteso, la soap rinviata

Negli ultimi mesi, Terra Amara come dicevamo ha ottenuto un successo davvero senza precedenti. Proprio per questa ragione è stata addirittura proposta in prima serata per diverse puntate su Canale Cinque. Questo cambiamento ha rappresentato un vero e proprio cambiamento, ma anche una sfida per la serie, sfida che ha decisamente vinto perché gli ascolti hanno ripagato, nonostante fosse davvero complicato fare una lotta di questo genere con altri programmi, in altre reti, altrettanto importanti. Insomma, la Mediaset ha dimostrato di essere del tutto consapevole del potenziale della saga che vede come protagonista protagonista Zuleyha e proprio per questa ragione hanno preso decisioni strategiche per far sì che potessero dare il meglio di loro con la serie.

Questa sfida sta decisamente procedendo a gonfie vele, al momento la soap è stata praticamente rimossa dal day time e va in onda soltanto in fascia serale il venerdì, ritrovandosi così a sfidare programmi come The Voice, che negli anni ha riscosso tantissimo successo. Però non va in onda davvero sempre, infatti ci sono state delle sorprese nell’organizzazione della programmazione televisiva, proprio come è successo la settimana scorsa quando c’è stata la prima della fiction di Gabriel Garko, “Se potessi dirti addio”, proprio per questa ragione ci sono stati diversi cambiamenti. La soap è stata rimandata alla sera di Pasquetta.

E i cambiamenti non sono finiti qua. Infatti per quanto riguarda le prossime puntate della famosa soap opera turca, che all’inizio erano previste per il giorno. aprile, Mediaset avrebbe deciso di programmare una doppia puntata della fiction di Gabriel Garko, che saranno trasmesse sia giovedì che venerdì, un’altra fiction che in questi giorni sta riscuotendo davvero tantissimi consensi, considerato il tanto atteso ritorno dell’attore in televisione e nel ruolo di attore. La soap opera turca invece andrà in onda in prima serata su Canale 5 il giorno venerdì 12 aprile. Sarà poi possibile guardarla di giorno domenica 7 aprile, alle 14:30, dopo la puntata di Beautiful.

Nonostante ci sono stati davvero tanti cambiamenti nella programmazione, i numerosi telespettatori di Terra Amara possono ancora vivere le tante vicende ed emozioni regalate dai loro personaggi preferiti, con l’assoluta certezza di un finale che promette di essere davvero pieno di sorprese.