Stress muscolare e dolori articolari: l’esercizio da fare in casa per sentirsi subito meglio

Tutti soffriamo di dolori muscolari ed articolari. Quello che non tutti sanno e che un semplice esercizio può aiutare a star meglio

Il dolore muscolare e quello articolare sono spesso fastidiosi compagni di viaggio nella nostra vita. Sono condizioni che possono essere causate da una serie di fattori, tra cui cattive abitudini posturali, sovraccarico muscolare, inattività fisica o stress emotivo. Tuttavia, ci sono modi efficaci per alleviare questi fastidi e migliorare la nostra qualità di vita, e uno di questi è lo stretching.

Secondo il personal trainer Joel Sanders, esperto intervistato da Men’s Journal, lo stretching regolare è fondamentale per prevenire dolori e infortuni muscolari. Anche solo 15 minuti al giorno possono apportare notevoli benefici. Lo stretching è un’attività che non solo migliora la flessibilità muscolare, ma può anche rilassare i muscoli tesi e migliorare la postura, riducendo così la probabilità di dolori muscolari e articolari. Ma come praticare questo esercizio?

Come praticare lo stretching

Uno degli esercizi di stretching più efficaci e versatili è lo stretching degli arti inferiori e della schiena. Questo tipo di stretching mira a migliorare la flessibilità dei muscoli della parte inferiore del corpo e della schiena, che sono spesso coinvolti in dolori muscolari e articolari. Uno degli esercizi più semplici e utili per questo scopo è lo stretching del quadricipite e dei flessori dell’anca.

Inizia in piedi, con i piedi alla larghezza delle spalle e le ginocchia leggermente piegate per mantenere la stabilità. Assicurati di avere uno spazio sufficiente intorno a te per muoverti liberamente. Poi porta il piede destro indietro, piegando il ginocchio e afferrandolo con la mano destra. Assicurati che il ginocchio destro sia rivolto verso il basso e che il tallone si avvicini il più possibile al gluteo.

Mantieni la posizione per almeno 30 secondi, avvertendo un leggero stiramento nella parte anteriore della gamba destra. Per intensificare lo stiramento, puoi sollevare il braccio sinistro verso l’alto, piegandolo sopra la testa e inclinandoti leggermente verso il lato destro. Questo aumenterà lo stiramento lungo il lato sinistro del corpo, incluso il flessore dell’anca e i muscoli laterali.

Dopo aver completato lo stretching su un lato, ripeti gli stessi passaggi sull’altro lato, portando il piede sinistro indietro e afferrandolo con la mano sinistra. Durante lo stretching, ricorda di respirare profondamente e lentamente. La respirazione profonda può aiutare a rilassare i muscoli e migliorare l’efficacia dello stretching.

Cerca di mantenere ogni posizione per almeno 30 secondi e ripeti da 2 a 3 volte su ciascun lato. Questo semplice esercizio di stretching può essere incorporato nella tua routine quotidiana in modo rapido e efficace, aiutandoti a ridurre il rischio di dolori muscolari e articolari e a migliorare la tua flessibilità complessiva.