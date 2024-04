Solo così sfrutti al massimo il fotovoltaico e risparmi davvero: ecco come garantirsi una perfetta efficienza energetica

Per massimizzare l’efficienza energetica e per migliorare le prestazioni dei pannelli solari bisogna seguire alcuni fondamentali consigli.

Il cambiamento climatico sta senza dubbio influenzando le scelte di milioni di persone in tutto il mondo, in particolar modo nel settore energetico. Tantissimi paesi hanno infatti deciso di avviare delle strategie che consentano di ridurre al minimo le emissioni di CO2 nell’atmosfera, affinché gli effetti dei gas serra possano notevolmente diminuire. L’obiettivo principale dell’Unione Europea è ad esempio quello di abbassare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, i vari paesi europei stanno infatti avviando una vera e propria transizione energetica. Quest’ultima consiste nell’accrescere il numero e l’efficienza delle fonti rinnovabili, come ad esempio l’eolico, il geotermico e il fotovoltaico.

Fotovoltaico, ecco come aumentare l’efficienza

Uno dei sistemi più utilizzati al mondo per azzerare le emissioni di CO2 è ovviamente il fotovoltaico. Quest’ultimo consente di convertire la luce solare, che arriva in modo gratuito e pulito, in energia elettrica. L’utente può quindi produrre autonomamente l’elettricità di cui ha bisogno, grazie all’installazione di alcuni semplici pannelli solari. Questa grande opportunità consente inoltre di non acquistare l’energia dalla rete elettrica nazionale e di non inquinare l’ambiente. Tutto questo influenza il costo della bolletta, che naturalmente si abbassa notevolmente a causa dell’autoconsumo. Tuttavia, ci sono altri metodi che offrono la possibilità di massimizzare ancora di più l’efficienza del fotovoltaico.

Il primo consiglio è quello di installare un potente sistema di accumulo, che possa completare il lavoro dei pannelli solari. In altre parole, l’utente dovrebbe utilizzare una batteria che consenta di conservare l’elettricità prodotta dalla luce del Sole. In questo modo, tutti potrebbero sfruttare l’autoconsumo anche quando il Sole scompare: durante i giorni nuvolosi o dopo il tramonto. Il secondo consiglio riguarda invece il momento adatto per consumare una grande quantità di elettricità. L’utente potrebbe ad esempio utilizzare la lavatrice o la lavastoviglie nelle ore in cui i pannelli solari funzionano al massimo livello.

Ciò significa che i mezzi tecnologici che aspirano tanta elettricità, come gli elettrodomestici, dovrebbero essere attivati di mattina, proprio quando l’efficenza energetica è al massimo. Bisogna inoltre ricordare che per risparmiare ulteriormente sulla bolletta, l’abitazione deve possedere un ottimo isolamento termico: persino gli infissi non devono lasciar passare gli spifferi. E non solo: gli elettrodomestici devono assolutamente appartenere ad una categoria energetica che consenta di aumentare l’efficienza e di ridurre i consumi. Questa categoria va solitamente dalla A alla D.