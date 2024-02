Scuola, professore viene picchiato da un alunno: la vicenda completa

Un professore ha subito della violenza fisica da parte di un alunno. Che cosa è successo, e perché lo ha fatto?

La scuola ha il dovere di istruire ed educare i ragazzi che ci vanno. Imparano il senso della responsabilità e del dovere, socializzando anche con gli altri studenti. I professori svolgono un ruolo molto importante in tutto questo: non possono dimenticarselo. A volte, però, capita che un alunno si ribelli contro un insegnante. Ed è quello che è successo ad un professore nella città di Pescara.

All’interno di una scuola si è verificata una aggressione contro un professore. Questi episodi stanno succedendo con una certa frequenza e non sembra che cessino. Tutto è accaduto all’interno dell’Istituto Alberghiero “De Cecco”. In una delle tante classi c’era un alunno che non si stava comportando bene. Il suo atteggiamento era conosciuto e non era nelle condizioni migliori quel giorno.

Professore viene picchiato a scuola, gli studenti rimangono senza parole: ecco il motivo

La situazione è degenerata quando l’alunno ha ricevuto una nota. Il docente aveva intenzione di punirlo per i suoi comportamenti, così glielo ha assegnato per impartirgli una lezione. Tuttavia l’alunno non la ha presa per niente bene. Infatti si è alzato di scatto ed ha raggiunto il professore, per poi sferrargli un pugno in pieno volto. La scena si è verificata nel laboratorio di cucina mentre erano presenti tutti gli altri compagni di classe. Ovviamente sono rimasti sotto shock dato quanto accaduto.

Il professore non ha rilasciato molte dichiarazioni su quello che è successo. Ha soltanto affermato che solo con una nota avrebbe potuto punirlo. Non ha altri poteri in suo possesso e non ritiene che la risposta dell’alunno sia giusta. Infatti si stava comportando molto male in questo periodo, ed era arrivato il momento di intervenire. Alessandra Di Pietro, la preside della scuola, si è limitata a commentare sostenendo che sia stato un “presunto incidente”.

In ogni caso nelle prossime ore si terrà il consiglio d’istituto. L’obiettivo è di valutare in modo attento che cosa è successo, così da prendere una decisione imparziale. Per ora il ragazzo rischia sia la sospensione che la bocciatura. Inoltre è in atto persino un provvedimento giudiziario per via di quello che è successo. Non ci sono altre informazioni rilevanti al riguardo: la questione è ancora aperta.