Qui è solo una bambina con il papà: oggi è la corteggiatrice più discussa di Uomini e Donne

Chi è la bambina nella foto? Qui era ancora molto piccola, ma oggi è diventata una corteggiatrice famosissima di Uomini e Donne.

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare e questo la corteggiatrice lo sa molto bene. Tra i volti più amati e chiacchierati di Uomini e Donne, la giovane è diventata una vera star nel noto dating show di Canale 5.

Nell’ultimo periodo, è stata protagonista assoluta di Uomini e Donne, complice il suo ruolo di corteggiatrice in uno dei troni più lunghi e travagliati nella storia del programma. A Canale 5, la ragazza si è fatta conoscere non soltanto per la sua innegabile bellezza, ma anche per il carattere forte e per la personalità decisa, che spesso ha fatto storcere il naso agli opinionisti della trasmissione.

Oggi tutti la conoscono grazie al suo percorso a Uomini e Donne e la fama che ha conquistato nel mondo del web. Qui, la giovane vanta un profilo Instagram che conta un numero sempre maggiore di followers, che hanno imparato ad apprezzarla proprio per merito del programma di Maria De Filippi. E sono stati loro a notare la foto da bambina della celebre corteggiatrice, ma di chi si tratta?

Uomini e Donne, chi è la bambina nella foto?

Nata in Brasile ma cresciuta in Italia, la bambina nella foto è lei: Beatriz D’Orsi. Classe 1999, la giovane è stata la corteggiatrice di Brando Ephrikian, che ha poi scelto di lasciare il programma di Canale 5 insieme a Raffaella Scuotto. Nel corso della sua avventura a Uomini e Donne, la bella Beatriz ha fatto ridere il pubblico in studio e quello a casa con la sua simpatia, che spesso ha lasciato il posto ad alcuni tratti molto duri del suo carattere.

Per diversi mesi, Brando è stato indeciso su chi scegliere tra le sue due corteggiatrici, arrivando addirittura a definire una data, ma successivamente rinviarla. Nel corso del programma, sia Beatriz che la sua “rivale” Raffaella hanno dimostrato un forte interesse nei confronti di Ephrikian, insicuro vista l’enorme diversità di carattere delle due. Alla fine, come già accennato, il giovane tronista ha scelto la Scuotto, lasciando Beatriz con un pugno di mosche in mano.

La foto che ritrae la D’Orsi da piccola si trova sui social e, per la precisione, sul profilo Instagram ufficiale della corteggiatrice. Beatriz ha voluto condividere uno scatto in occasione della festa del papà, pubblicando la tenera immagine che la mostra mentre si arrampica su un albero, sotto lo sguardo attento e dolce di suo padre.