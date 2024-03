Psicologo gratis e non devi nemmeno chiedere il Bonus: tutti stanno approfittando della rivoluzione

Non sempre serve il bonus per avere lo psicologo gratis. In molti stanno approfittando di questa iniziativa: ecco che cosa sapere.

È un periodo complicato per la salute mentale, che spesso non può essere curata a dovere per le difficoltà economiche di milioni di famiglie. Anche per questa ragione, in molti si stanno muovendo per cambiare le cose.

Il tema della salute mentale è sempre stato acceso nel nostro paese, ma dopo il Covid è diventato un argomento di discussione serio che ha portato prima all’introduzione del bonus e, ora, alla possibilità ogni giorno più evidente di avere lo psicologo di base proprio come lo è un medico.

È una grande novità per l’Italia. Si tratta di una figura importante che opererà all’interno degli ambulatori delle Case di Comunità, con l’obiettivo di garantire un’assistenza psicologica adeguata e gratuita ai cittadini. Una decisione mossa dai fondi del Pnrr.

Lo psicologo diventa di base ed è gratis: come funziona

L’investimento di 2 miliardi di euro previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentirà di aprire le Case di Comunità sul territorio entro la metà del 2026. Una novità che porterà ad avere finalmente lo psicologo di base per tutti coloro che ne hanno bisogno, garantendo assistenza mentale soprattutto per i più giovani.

La responsabilità della gestione e organizzazione del servizio è dato alle regioni, le quali potranno scegliere se optare per una gestione diretta o convenzionata. La popolazione avrà l’occasione di accedere allo psicologo gratis direttamente nelle Case di Comunità o nei vari distretti sanitari dislocati sul territorio, con l’opzione di usare anche la telemedicina.

È un sistema che consentirà a coloro che vivono un periodo di stress o ansia di prenotare facilmente un appuntamento nella Casa di Comunità più vicina e ricevere l’assistenza necessaria da un professionista riconosciuto e iscritto regolarmente all’albo, senza doversi preoccupare dei costi per la seduta. Per il momento, non è stata ancora introdotta una legge per l’introduzione di questa figura, ma qualcosa si sta muovendo.

Il compito dello psicologo di base è quello di svolgere un’attività professionale tipica, promuovere il benessere, fornire un’assistenza accessibile e di qualità, di prevenzione e promozione, di supporto individuale e comunitario, di gestione delle situazioni di crisi, di educazione alla salute, di comunicazione e relazioni, di collegamento con il sociale e di gestione dell’assistenza domiciliare.