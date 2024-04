PostePay addio: nella classifica delle prepagate più convenienti non è nella top 5

Se hai una PostePay devi sapere che non è più tra le carte prepagate più convenienti in assoluto: ecco qual è la top 5

Il periodo storico economico sicuramente non è tra i più entusiasmanti, in particolare nel paese italiano. Sono tante le famiglie che, infatti, per poter arrivare alla fine del mese e cercare di far quadrare tutti i conti, cercano di risparmiare su ogni spreco in particolare energetico e alimentare, e provare a racimolare qualcosa da tenere da parte, oltre che attingere ai Bonus statali, laddove si dovessero avere i requisiti.

E tenere da parte qualcosa sui conti bancari e postali, non è facile, oltre al fatto che in tanti non si sentono sicuri di tenere i propri soldi affidati a delle carte. Ci sono carte di pagamento, le prepagate, che risultano essere più sicure di altre, mentre qualcuna sembra essere più vulnerabile. Tra le più utilizzate c’è senza dubbio la PostePay. Eppure, non sarà tra le carte più convenienti in assoluto: ecco quali sono quelle più utilizzate ad oggi.

PostePay: fuori dalla top 5

Le carte prepagate sono strumenti estremamente comodi, utilizzati sia per gli acquisti on line che per quelli fisici. Comode in quanto possono essere ricaricate in maniera molto pratica e possono usufruire anche della funzione relativa al cashback, disponendo anche di un codice IBAN per poter ricevere e inviare bonifici. E tra le più utilizzate in assoluto è presente la PostePay.

La PostePay appartiene al circuito Mastercard ed è utilizzabile anche all’estero, per pagare e prelevare. Ha delle limitazioni, ma può essere utilizzata presso ogni sportello che disponga della copertura Mastercard. Versatile e comoda, si è però vista essere travolta da un’orda di carte prepagate che, di fatto, non la collocano più ai primi posti tra quelle più utilizzate in assoluto, in quanto molti utenti stanno virando verso altri tipi di prodotti.

Quali sono le carte prepagate più utilizzate?

Il numero di carte prepagate introdotte sui mercati, è molto elevato, e spesso c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Molto comoda perché utilizza il solo denaro presente sulla carta, senza il rischio di trovarsi in passivo, a seconda dei fondi presenti. Ci sono carte con IBAN, e quelle che non sono collegate, oppure carte collegate a conti digitali o carte prepagate gratis: queste sono le principali discriminanti che poi di fatto, generano la scelta.

Al primo posto c’è HYPE Next tra le carte prepagate più utilizzate in assoluto nel 2024. Seguita immediatamente da Flowe – Piano Friend e Revolut Standard che contrariamente a quanto si pensa, si piazza al terzo posto. Seguita poi da Money e BBVa. La cara e amata PostePay, purtroppo, è considerata fuori da questa speciale classifica.