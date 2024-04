Opel lancia l’auto dei sogni: qualità ed eleganza a un costo troppo basso

Opel lancia un’auto che riesce a combinare qualità, design raffinato e un costo contenuto: è un veicolo da sogno.

Il settore automobilistico si arricchisce di un modello che rappresenta un sogno per molti. La vettura in questione è realizzata da Opel e riesce a coniugare eleganza, qualità e un prezzo decisamente contenuto.

L’azienda tedesca ha da poco lanciato un’auto che va a sostituire Opel Crossland. Con Opel Frontera 2024 si mette su strada un nuovo modello di crossover compatto andando a rievocare il nome di un famoso suv che Opel ha commercializzato negli anni Novanta e nei primi anni Duemila.

Il veicolo è offerto con propulsori benzina mild hybrid da 48 volt o in alternativa elettrica, la quale vanta un’autonomia media di 400 km. Vediamo ora tutte le informazioni utili su Opel Frontera e il prezzo a cui verrà proposto il veicolo.

Lancio di Opel Frontera 2024: le informazioni da conoscere

Opel Frontera presenta un design elegante e raffinato, un frontale prominente con una griglia nera che integra luci diurne a Led e passaruota distintivi. I fanali sono disposti su due livelli e il nome del modello è esposto sul portellone a lettere maiuscole.

L’interno della nuova auto a marchio Opel vede l’utilizzo di plastica texturizzata di qualità nella parte superiore del cruscotto. La qualità degli assemblaggi è notevole ed è accompagnata da una sezione multimediale di spessore. Domina l’area un display infotainment da 10 pollici che tramite un’app diventa un sistema multimediale.

L’Opel Frontera 2024 è progettata per trasportare fino a cinque passeggeri grazie ad un interno spazioso, consentendo a tre adulti di sedersi nel sedile posteriore in modo del tutto comodo. Il vano bagagli parte da una capacità di 460 litri, espandibile a 1.600 litri chiudendo i sedili posteriori.

Il propulsore 1.2 turbo mild hybrid di questa auto è disponibile in due varianti: 100 o 136 CV, accoppiate a un cambio robotizzato a doppia frizione con sei marce. Il motore elettrico all’interno del sistema di trasmissione eroga 28 CV. Per la variante elettrica da 113 CV, oltre all’autonomia media annunciata dal produttore, si segnala una capacità di utilizzare colonnine di ricarica rapida fino ad una potenza di 100 kW in corrente continua.

Le informazioni su allestimenti e prezzi non sono state ancora svelate ma si prevede un prezzo di partenza attorno ai 25.000 euro per la versione 1.2. L’arrivo dell’Opel Frontiera sul mercato è previsto per la fine del 2024.