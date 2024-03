Nuovo bonus computer, i requisiti sono molto particolari e fanno infuriare gli italiani

Tra i nuovi bonus in arrivo c’è anche quello dedicato ai computer. Ecco quali sono i requisiti e a chi è rivolto.

Da quando c’è stata l’emergenza Covid, è partita una vera e propria esplosione di bonus, aiuti arrivati dal governo, soprattutto per coloro che ne avevano più bisogno.

L’avvento della pandemia aveva segnato un duro colpo nei confronti dell’economia italiana e globale, e questo aveva significato grosse difficoltà per aziende, famiglie e professionisti. I bonus, in quegli anni, sono stati un supporto in un momento in cui l’economia stava subendo forti scossoni.

Ma il dopo Covid ha visto comunque l’aumento dell’inflazione e ancora oggi ci sono molte famiglie che hanno bisogno di aiuti, per cui il governo ha stabilito tutta una serie di incentivi che possono rivelarsi utili per sostenerle. Tra i bonus che il governo ha scelto di mettere in campo in questo 2024, c’è il bonus computer, che è destinato a chi necessita di comprare un nuovo pc. In questo modo, l’esecutivo intende spingere su un maggior livello di digitalizzazione del popolo.

Bonus computer 2024: a chi è rivolto e quali sono i requisiti per accedervi

Il nuovo bonus computer, tuttavia, non è destinato a tutti, ma solo a una determinata categoria. Esso si rivolgerebbe, infatti, soltanto a studenti delle scuole superiori o università e ai loro familiari. Tra l’altro, non tutti gli alunni vi potranno accedere, perché c’è un limite economico, ovvero dipende dal proprio Isee. Quest’ultimo, non deve oltrepassare i 20 mila euro.

Si tratta di un’agevolazione il cui valore è di 300 euro e si può utilizzare per comprare qualunque computer. Ovviamente, il bonus può essere usato solo una volta, per cui chi ha potuto beneficiarne nel 2023 quest’anno non potrà averlo. Per richiedere il suddetto incentivo, basta usare l’APP IO. Per procedere, è necessaria la registrazione sulla piattaforma e per accedere bisogna avere SPID oppure CIE.

Se si è registrati all’app, vi basterà usare il PIN, oppure sfruttare la modalità di riconoscimento biometrico. Qui, c’è una sezione in cui potrete sottoscrivere la richiesta per ottenere il bonus computer. Tutto ciò che avrete bisogno di inserire sono le vostre generalità, il vostro codice fiscale, le copie dei documenti, il certificato Isee e l’IBAN su cui andrete a ricevere il beneficio. Dunque, per chi ha necessità di ricomprare un nuovo computer, basterà seguire il suddetto procedimento.