Michael Schumacher, la decisione della moglie fa pensare al peggio

Michael Schumacher. la moglie ha presi una decisione che descrive un dramma familiare più di mille parole. Qualcosa di inatteso e struggente

Prima o poi doveva accadere: una scelta che fa da spartiacque tre passato e futuro, ma nata e decisa in un presente che si intuisce non facile per la famiglia di Michael, uno sportivo tra i più rappresentativi degli ultimi anni.

Schumacher è stato ed è un mito moderno, come Senna, entrambi segnati da un destino senza ritorno. Definitivo per entrambi, sebbene l’ex pilota tedesco resti fra noi, in qualche modo, fra le mura domestiche. E proprio lì, nel privato la decisione è stata presa, con piena consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, dopo: i commenti, come questo, e i pensieri destinati tutti a spingersi, inevitabilmente

La scelta della moglie

La scelta riguarda qualcosa che è appartenuto al marito, qualcosa di personale, perfino di intimo. Ed è una scelta definitiva. Le spese per poter mantenere in vita l’ex pilota sono molto elevate, per questo motivo ogni tanto alcuni oggetti dal grande valore sono messi all’asta. Ma questa volta è diverso per l’importanza di quanto viene dato via. Corinna ha deciso di mettere in vendita la straordinaria collezione di rarissimi orologi del marito. Schumacher possiede modelli eccezionali, dal valore complessivo, si dice, pari a 3,76 milioni di euro.

Una cifra notevole, ma sarà solo il punto di partenza sicuramente porterà a un incasso ancora maggiore dopo l’asta. L’evento sarà gestito dalla nota casa d’aste Christies’s, con la cessione degli orologi che avverrà il 13 maggio a Ginevra, presso il Four Seasons Hotel des Bergues. Tra i pezzi che andranno via, per sempre, sarà possibile vedere un Rolex Daytona Paul Newman. Da solo questo orologio potrebbe toccare il mezzo milione di vendita.

Tra gli orologi in vendita anche un Ruthenium di François-Paul Journe e l’FB Journe Vagabondage. Ma non saranno all’asta subito. I ricordi di una vita saranno esposti in alcuni dei più grandi musei al mondo. Da Los Angeles ad Hong Kong, da Taiwan a Dubai, fino ad arrivare a New York, con questa che sarà l’ultima tappa prima di giungere a Ginevra. Una scelta sicuramente toccante, ma a quanto pare inevitabile per Corinna Schumacher, con la moglie del sette volte campione del mondo che non vuole mollare