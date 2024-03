Mew e Matthew sono ancora fidanzati dopo l’addio ad Amici? Spunta il video della verità

Sono tra le coppie che più hanno fatto emozionare nel corso di quest’ultima edizione di Amici, ma cosa ne è ora di Mew e Matthew? Scopriamolo.

Quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, attualmente ancora in corso e pronta a cominciare la sua seconda fase (ovvero quella attesissima del serale), non ha certo risparmiato i colpi di scena e soprattutto i momenti che hanno tenuto tutti noi con il fiato sospeso.

Tra discussioni, sfide, talenti e nuovi amori, anche questa volta Maria De Filippi è riuscita a conquistare tutti con i suoi giovani talenti, a cui non abbiamo potuto fare a meno di affezionarci. E tra questi non possiamo certo non pensare proprio a due cantanti che hanno, purtroppo, lasciato il talent troppo presto, ovvero Mew e Matthew. Ma cosa ne è adesso di loro?

È ancora amore tra Mew e Matthew?

Quello che per molto tempo si sono chiesti i fan riguarda il loro futuro una volta lontani dalle telecamere e, dunque, dal mondo di Maria De Filippi. Come tutti noi ben sappiamo, infatti, una volta lasciato il programma, i due giovani ex allievi hanno preferito mantenere il silenzio e far calmare le acque. Sono stati, quindi, giorni turbolenti, in cui i loro seguaci cercavano indizi ovunque e le teorie più folli non si sono risparmiate.

Poi, quando la situazione sembrava essersi calmata almeno un po’, è arrivato il primo video di spiegazione da parte della cantante Mew, che ha affermato come l’abbandono di Amici sia dipeso unicamente da lei e dal suo stato psicologico e di salute. Una scelta, la sua, che in molti hanno appoggiato cercando di inviarle amore e sostegno, nonostante il periodo difficile che la stessa ha ammesso di star attraversando.

Per quanto riguarda, invece, la sua storia d’amore con Matthew – che ha fatto sognare tutti noi – all’interno della casetta, è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Non solo il rockettaro ha deciso, senza neanche un attimo di esitazione, di seguirla al di fuori delle telecamere per supportarla e darle sostegno. Ma la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. A dimostrazione del successo dei loro sentimenti arriva proprio un video pubblicato dai due giovani ragazzi sui social.



In questo breve post, Mew e Matthew si mostrano a bordo di una moto (che, come possiamo vedere dai loro profili, appartiene al ragazzo) e soprattutto più innamorati che mai, mentre si scambiano dolci e tenere effusioni. Insomma, è proprio il caso di dire che i fan della coppia non hanno nulla da temere: i due cantanti hanno solo scelto di non continuare la propria carriera all’interno del talent, ma il resto è rimasto invariato.