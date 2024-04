Matteo Salvini è furioso, video scandalo sul web: polemica travolgente

Matteo Salvini è furioso, un video viene pubblicato sul web e crea uno scandalo alzando una polemica travolgente. Ma cosa è realmente accaduto? Andiamo a scoprirlo.

Le parole del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture hanno lanciato un appello con moltissime persone che si sono sentite chiamate in causa per quanto accaduto.

Nato a Milano il 9 marzo del 1973, il noto politico è iscritto alla Lega Nord dal 1990 ed è stato eletto consigliere comunale di Milano per tre volte. Dal 2004 è anche europarlamentare. Fa parte dell’attuale Governo Giorgia Meloni nel ruolo di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prendendo l’eredità di Enrico Giovannini il 22 ottobre del 2022 e raccogliendo grandi consensi.

Inoltre, insieme ad Antonio Tajani, è anche Vicepresidente del Consiglio. Sui social però viene spesso criticato per i suoi post e per alcuni commenti. Un video postato di recente ha alzato un polverone dividendo i cittadini tra chi la pensa come lui e chi invece ha deciso di attaccarlo. Ma cosa è successo?

Matteo Salvini furioso, video sul web

Matteo Salvini ha condiviso un video sul web che è destinato ad alzare polemiche ancora a lungo anche nelle prossime settimane. Per ora ha creato una scissione tra chi la pensa come il Ministro e chi non la vede così.

In questo vediamo su una strada di montagna un’automobile che si muove tra gli 80 e i 90 km/h preceduta da un monopattino elettrico che per forza di cose va alla stessa velocità se non superiore. Ricordiamo che per questi mezzi il Codice della Strada prevede una velocità massima di 25 km/h e che addirittura quelli che possono andare a velocità più sostenute sono passibili di multe.

Si capisce bene che andare oltre 60 km/h rispetto alla norma è pura follia, pensate infatti se un’autovettura si muovesse per le strade urbane a 110 km/h invece dei 50 di legge. Salvini scrive: “A quasi 90 km/h in monopattino. Non vedo l’ora che venga approvato il nuovo Codice della Strada per rimettere un po’ di ordine e regole chiare per i monopattini elettrici. Ps. E punizione esemplare anche per chi guida con il cellulare al volante, con sospensione breve della patente”.

Subito c’è chi ha voluto fare polemica schierandosi contro Salvini, con la critica maggiore legata al fatto che sarebbe stato da condannare anche chi registra con lo smartphone il video mentre guida, cosa che tra l’altro il Ministro ha sottolineato. Non manca chi fa ironia, ma la situazione è in realtà molto grave.