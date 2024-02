Maria Laura De Vitis, tutta la verità sulla rottura con Paolo Brosio: ecco cosa hanno nascosto per mesi

Maria Laura De Vitis svela tutta la verità sulla rottura con il famoso conduttore Paolo Brosio: le motivazioni sono incredibili.

Una delle donne che hanno lasciato tutti senza parole per la sua incredibile bellezza e il suo talento all’interno del mondo dello spettacolo è proprio lei, la splendida e solare Maria Laura De Vitis. Il pubblico la conosce e la apprezza per via della sua partecipazione e vittoria al noto programma de La pupa e il secchione nel 2022. Inoltre, è stata legata sentimentalmente a Paolo Brosio e finalmente ha svelato le motivazioni della loro separazione.

Originaria di Reggio Emilia, Maria Laura De Vitis, subito dopo essersi diplomata, prosegue gli studi alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Per inseguire il sogno di lavorare nel campo della moda, la giovane si è trasferita a Milano dove ha avvitato anche la carriera da modella.

Inoltre, si è aggiudicata la vittoria di Miss Universo Emilia Romagna, titolo che le ha permesso di partecipare a Miss Mondo Italia. Il suo volto è molto noto al pubblico poiché ha preso parte a diverse trasmissioni televisive di successo come Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista e la sopracitata La pupa e il secchione. Nel 2022, inoltre, ha partecipato a L’Isola dei famosi a gioco in corso.

Circa la vita sentimentale, la donna è stata legata a Paolo Brosio durante la permanenza al Grande Fratello Vip. Proprio il conduttore, infatti, aveva confessato di essersi fidanzato in segreto; mentre lei lo aveva ammesso nello studio di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Nel maggio 2021 la coppia ha terminato la relazione e solo ora sono spuntati i veri motivi della rottura.

Maria Laura De Vitis, la verità dietro la rottura con Paolo Brosio: spunta la motivazione

La meravigliosa Maria Laura De Vitis ha segnato il mondo dello spettacolo con la sua bellezza e con la famosa liason con Paolo Brosio ma, nonostante le polemiche dopo la separazione, la giovane ha spiegato le motivazioni dietro l’addio al conduttore.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Domenica Live, sono apparsi i veri motivi della rottura tra la giovane e il suo ex fidanzato. La De Vitis ha confessato: “Da oggi non sono più Topolina, ma solo Maria Laura. Purtroppo è tutto finito, lo dico a malincuore, ma ci vogliamo così bene che Paolo resterà sempre nella mia vita”.

Ha poi aggiunto: “Vorrei provare amore per Paolo ma non possiamo mentire a noi stessi ed al pubblico. L’amore che ci legava prima per entrambi è finito”. E, infine: “Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che entrambi purtroppo ultimamente non avevamo più il sentimento d’amore ma era subentrato l’affetto. Io ad oggi non lo amo più, gli voglio molto bene”.