L’influenza aviaria torna a preoccupare il mondo, ma questa volta c’è il salto di specie: il rischio di una nuova pandemia

L’aviaria torna a preoccupare il mondo, l’influenza può infatti colpire anche altre specie ed è questo che oggi fa temere una nuova pandemia.

Il problema principale nella diffusione delle malattie è il balzo tra una specie e l’altra, quindi la capacità di colpire un numero di persone e animali nettamente maggiore. Fino a quando un virus è circoscritto unicamente a una specie è relativamente gestibile, quando il confine si perde però subentrano i problemi ed è chiaro che è necessario intervenire.

Questa influenza non è nuova ma di fatto è ora preoccupante proprio nella casistica in cui non può essere più arginata. Tutti gli interventi fatti fino ad oggi non hanno portato ad una vera e propria risoluzione e anche l’uomo è esposto al pericolo.

Influenza Aviaria: perché oggi è così preoccupante per una nuova pandemia

La malattia è presente nel mondo da vent’anni quindi molto sono convinti che sia gestibile, il problema nasce dal fatto che il virus H5N1 potrebbe infettare i mammiferi, uomo compreso. Tutto nasce dal fatto che negli Stati Uniti c’è stato il salto di specie, sono risultati positivi dei bovini.

Vuol dire quindi che il virus, nonostante fosse presente da decenni, è stato in grado di fare il salto dalla specie animale ad un’altra, provocando la preoccupazione maggiore perché vuol dire creare i presupposti per un nuovo contagio di massa, come avvenuto per il Covid. Le autorità hanno spiegato che al momento i pericoli sono minimi ma che il rischio potrebbe crescere laddove ci sia lo sviluppo di nuovi ceppi.

Per Matteo Bassetti il rischio è probabile se un ceppo mutato riuscisse a colpire gli umani, “forse peggiore del covid” ha spiegato. Per Clementi serve attenzione perché questo è un virus rischioso per una pandemia, ha anche evidenziato come il caso in Texas di contagio sia piuttosto preoccupante, c’è stato il salto di specie ma al momento l’uomo non è stato colpito. Massimo Ciccozzi ha chiarito che serve fare prevenzione, porre attenzione perché il virus è passato ai mammiferi e quindi si è aperto una strada anche per l’uomo ma di fatto al momento è sotto controllo.

Di base quindi il quadro attuale è posto su attenzione, c’è salto il salto di specie e questo avvicina la possibilità di contagio all’uomo, trattandosi di mammiferi risultati positivi ma la specie non è ancora stata colpita quindi, fino a quel momento, si continua a tenere la situazione monitorata.