Le ultime parole di Elisabetta prima di morire, una frase rivela tutto

Parole inattese e, in qualche modo, memorabili, quelle pronunciate da Elisabetta II poco prima della sua morte. Sono ricordate in un libro.

Una regina che ha attraversato due secoli di Storia ricordata negli ultimi giorni della sua vita. La voglia di sapere è inevitabile, per il ruolo che la regnante, Elisabetta II, ha svolto in vita, con il mondo che cambiava velocemente sotto i suoi occhi mentre lei restava quella di sempre, a parte gli anni. A ricordare quella frase, semplice ma rivelatrice del momento è l’ex primo ministro britannico Liz Truss.

La donna, che ha passato un periodo breve e segnato da diverse traversie alla guida del Governo britannico, descrive nella pagine di un libro autobiografico – 10 Years to Save the West- quei momenti, certo tra i più memorabili della sua vita politica e significativi anche sotto il profilo umano. Ed è proprio questo aspetto a colpire più di altri nelle parole ricordate dalla Truss che descrive una sovrana ormai provata nel corpo e tuttavia ancora ben salda nel proprio ruolo, con piena contezza di quanto le accadeva intorno, dal punto di vista politico e istituzionale.

Elisabetta, il desiderio di andare avanti, nonostante tutto

“Ci vediamo di nuovo la prossima settimana” fu la frase con cui Elisabetta si congedò dalla Truss. Una frase semplice e significativa del suo modo di approcciare al mondo e alla vita, anche quando questa, la vita, era sul punto di sfuggirle di mano. Parole che rivelano un incrollabile fiducia e dinamismo, nonostante una parte di lei fosse consapevole di essere ormai all’ultimo giro. La sovrana aveva ormai 96 anni e l’incontro, scrive il Sun, si tenne presso l’amato Castello di Balmoral il 6 settembre 2022. L’occasione non poteva che essere più importante per la Truss: la sua nomina a primo ministro. Un incontro memorabile anche per un altro motivo: fu occasione per l’ultimo ritratto ufficiale di Elisabetta, mentre stringeva la mano alla neo premier.

“Mi è stato detto che aveva fatto uno sforzo particolare per farlo, ma non ha mostrato alcun segno di disagio durante la nostra chiacchierata“, ricorda la Truss nel libro ricordando come la regina, nonostante salute malferma ed età fosse “assolutamente aggiornata su qualsiasi cosa. E, come suo solito, era arguta e spiritosa”. Parlarono di quello che stava accadendo e poco prima di congedarsi la regine le disse “fare il primo ministro è un lavoro logorante, che fa invecchiare presto le persone”. Ed fu in quel momento che Elisabetta le .disse cosa dovesse fare, per riuscire ad andare avanti nelle difficoltà. Bastarono due parole: Pace Yourself. Un modo per ricordarle come fosse necessario trovare attimi di quiete, riposarsi, e concedere a sé stessi pace, ogni tanto,