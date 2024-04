Irap 2024, nuova scadenza confermata per quest’anno: modelli e come compilarli

Irap 2024: come compilare correttamente i modelli da presentare al sindacato e tutte le date di scadenza per fare domanda.

Il modello Irap 2024 è stato recentemente confermato con il provvedimento 68659/2024, che ha introdotto alcune importanti novità per l’anno in corso. L’Irap, Imposta regionale sulle attività produttive, è una tassa che colpisce le attività svolte all’interno del territorio regionale e ha suscitato numerose polemiche per la sua complessità e impopolarità tra i contribuenti.

Nonostante si sia discusso più volte della possibilità di abolirla, al momento non sono ancora state fornite indicazioni concrete in tal senso. Una delle principali modifiche riguarda l’anticipo della scadenza per la presentazione del modello, che quest’anno dovrà avvenire entro il 30 settembre anziché entro il 30 novembre come negli anni precedenti. Questo cambiamento mira a garantire una maggiore tempestività nella compilazione e nell’invio della dichiarazione.

Irap: come compilare il modello 2024

Gli organi competenti hanno discusso più volte la possibilità di abolire l’Irap. Ma al momento non sono ancora state fornite indicazioni concrete in tal senso. La legge di delega per la riforma fiscale prevede una possibile riscrittura delle norme relative all’Irap, tuttavia, il nodo centrale che impedisce una sua completa abolizione risiede nelle mancate entrate che ne deriverebbero.

L’Irap è infatti uno strumento importante per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e trovare alternative valide a questa imposta, in grado di assicurare lo stesso gettito fiscale, rappresenta una sfida assai complessa. Nel frattempo sono state introdotte alcune misure di semplificazione fiscale, come ad esempio l’abolizione parziale dell’Irap per determinati soggetti e settori.

Queste iniziative si inseriscono in un programma più ampio volto a semplificare il sistema fiscale e a garantire una maggiore equità e trasparenza nel pagamento delle tasse. Per quanto riguarda il modello Irap 2024, sono stati definiti i modelli da utilizzare per la compilazione e l’invio della dichiarazione.

Il documento è composto da diversi quadri che devono essere compilati in base alla tipologia di attività svolta dal contribuente. È importante rispettare le scadenze di presentazione della dichiarazione e di pagamento delle rate stabilite per evitare eventuali sanzioni.

Inoltre, alcune importanti novità riguardano il lavoro sportivo e il lavoro stagionale, con la previsione di deduzioni e agevolazioni fiscali per determinati settori. È fondamentale essere informati su queste novità e compilare correttamente il modello Irap 2024 per adempiere agli obblighi fiscali in modo corretto e tempestivo.