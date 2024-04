I pensionati possono restare in Italia e pagare meno tasse per 10 anni: ecco dove trasferire la residenza

I pensionati hanno la possibilità di pagare meno tasse per 10 anni restando in Italia: per riuscirci bisogna cambiare residenza.

Hai mai pensato di trascorrere i tuoi anni da pensionato sotto il caldo sole dell’Italia, senza dover preoccuparti delle tasse che divorano la tua pensione? Bene, c’è una buona notizia per te.

Un luogo in Italia offre la fantastica opportunità per i pensionati di poter pagare meno tasse, per ben dieci anni. Ma, naturalmente, ci sono alcune condizioni da considerare attentamente.

Pensionati, pagare meno tasse rimanendo in Italia: come fare

Molti pensionati sono stanchi delle tasse elevate sulle pensioni in Italia. E stanno pensando di trasferirsi all’estero per cercare migliori vantaggi fiscali. Ed ecco che si può prendere in considerazione San Marino. Che è il terzo Stato più piccolo d’Europa. Qui è stata introdotta una tassazione agevolata per coloro che decidono di trasferire la loro residenza nel paese.

Ma cosa significa esattamente “tassazione agevolata”? In poche parole, significa che chi decide di trasferirsi a San Marino e prendere la residenza per la prima volta, avrà la pensione tassata solo al 6% per un decennio intero. Ma ecco il trucco: questa agevolazione fiscale è disponibile solo per coloro che hanno un reddito medio-alto.

Quindi, se il reddito supera i 50.000 euro all’anno o se si possiede un patrimonio personale di almeno 300.000 euro, si è idonei a beneficiare di questa incredibile offerta fiscale. Ma c’è di più: un terzo del patrimonio dev’essere depositato in una banca di San Marino e investito in titoli di Stato o in altri prodotti finanziari. Ma attenzione, se non si soddisfano questi requisiti, ci sono altre opportunità.

Esistono altri paesi vicini che offrono condizioni fiscali altrettanto vantaggiose, anche se con alcune restrizioni. Ad esempio, Malta tassa le pensioni al 15%, mentre Croazia, Romania, Bulgaria e Grecia offrono una tassazione agevolata rispettivamente al 10%, al 7% e al 5%. Se invece si punta ancora più a sud, la Tunisia tassa le pensioni solo al 5%, mentre in paesi come Albania, Cipro e Slovacchia non ci sono tasse sulle pensioni sopra una certa soglia.

Tutti i pensionati che stanno cercando una soluzione per ridurre le tasse, possono trasferire la residenza in uno di questi Paesi. Potrebbe essere la scelta perfetta. Bisogna ricordare però di valutare attentamente le condizioni e i requisiti necessari prima di prendere una decisione così importante per il futuro finanziario.