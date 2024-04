Chef Antonino Cannavacciuolo cerca personale: i profili ricercati e come candidarsi

Sogni di lavorare con chef Antonio Cannavacciuolo? Tutte le posizioni aperte e come candidarsi: tutti i dettagli e dove mandare la candidatura.

Sono innumerevoli quelli che hanno un sogno: lavorare con uno dei più importanti chef italiani. In questo caso tra le figure più influenti non possiamo non citare Antonino Cannavacciuolo. Per gli appassionati di cucina sono arrivate moltissime novità che dovrebbero conoscere.

Sono disponibili 16 nuove posizioni per lavorare all’interno delle attività dello chef napoletano che, da anni, è diventato anche un volto noto della tv prendendo parte ad innumerevoli programmi di cucina, su tutti “Masterchef Italia”. Chi ama lo chef potrà entrare a far parte del suo staff. Scopriamo qualcosa in più su quali sono le posizioni aperte.

Posizioni aperte nei ristoranti e negli alberghi gestiti da Antonino Cannavacciuolo & c.

Gli amanti della cucina è inutile negarlo sognano di lavorare a stretto contatto con i grandi dell’arte culinaria entrando a far parte dello staff di ristoranti stellati. Di recente, le attività dello chef Antonino Cannavacciuolo stanno cercando personale.

Ovviamente le possibilità sono diverse e si estendono dal ristorante Villa Crespi, a il Bistrot Torino e il Laboratorio Cannavacciuolo fino a Laqua by The Lake, il resort sul lago d’Orta. Insomma, una grande notizia per chi fa parte di questo settore ed ha voglia di affiancare uno dei più importanti chef del nostro Paese. Una postilla è d’obbligo: sono diverse le posizioni aperte e alcune non sono destinati solo agli appassionati di cucina. Non ci resta che scoprire quali sono e come candidarsi. Partiamo subito dicendo che è possibile inoltrare il tutto all’interno della sezione “Careers” presente sul sito ufficiale Cannavacciuologroups.it.

Le posizioni aperte

Cominciamo con quelle che sono le posizione aperte a Villa Crespi: “Chef de Rang”, “Commis de Partie”, “Demi Chef de Partie”, “Demi Chef de Rang”, “Front Office Agent” e “Sommelier”. Le posizioni aperte, invece, al resort Laqua by The Lake sono le seguenti: “Addetto/a alle colazioni”, “Assistenza bagnanti” “F&b personale di cucina” e “F&b personale di sala”.

Per quanto riguarda il Laboratorio Cannavacciulo, invece, si ricercano queste figure: “Addetto/a alla panificazione” e “Venditore”. Concludiamo con il resort in Toscana Lacqua Vineyard dove si ricerca “F&b personale di cucina”, infine, al Bistrot di Torino c’è una sola posizione aperta per un “Demi chef de rang”. Insomma per chi vuole mandare richiesta può andare direttamente sul sito ufficiale e mandare la propria candidatura scoprendo anche quali sono i requisiti richiesti.