Case a 30 euro al mese per gli italiani, affrettatevi: pochissime ancora disponibili

Sapete che potete prendere una casa anche a soli 30 euro al mese? Molti italiani potrebbero vedersi risolvere i problemi del caro affitti.

Purtroppo in numerose città del nostro paese hanno dei prezzi che sono impossibili da sostenere, al pari di quello che può essere uno stipendio medio.

Basti pensare che a Roma per affittare un monolocale ci vogliono oltre 600 euro e a Milano più di 800, questo ci fa capire come per tante famiglie sia un vero problema e come lo sia ulteriormente per chi invece vive da solo e non ha una dolce metà ad aiutarla.

Insomma una delle difficoltà più complesse per gli italiani, che a stento riescono ad arrivare a fine mese se vi rendete conto anche di come per molti possa essere difficile mangiare figuriamoci pagare la casa. Proprio per questo motivo lo Stato viene in aiuto, attraverso enti comunali, di moltissime persone che riescono ad avere un’abitazione a prezzi contenuti e senza troppi investimenti economici. Andiamo a vedere cosa è necessario fare in questo senso.

Affitti cari? Ecco la soluzione a costo quasi zero

Il problema del caro-affitti diventa un qualcosa difficile da gestire per i cittadini, diventa dunque interessante capire più da vicino questa possibilità offerta dal Comune.

Sono diversi gli aiuti che arrivano nei confronti dei cittadini, soprattutto se in difficoltà. Le abitazioni del Comune arrivano dopo una precisa domanda per la quale possono passare anche degli anni. Solitamente l’affitto si paga in una forbice, che in base al reddito, va dai 30 euro ai 100. Un qualcosa di davvero interessante e in grado di permettere di riuscire a pagare l’affitto senza quella che potrebbe essere davvero difficile.

Prendiamo l’esempio di Roma, per fare la domanda basta collegarsi al portale Roma Capitale e accedere, dopo l’autentificazione con lo Spid, ai servizi online di Edilizia residenziale. Al che sarà necessario aspettare la selezione e l’assegnazione.

Solitamente non si guarda molto alle zone, sottolineando come la scelta non arrivi da una precisa indicazione dell’utente. Le case a Roma, per esempio, le gestisce l’Ater e serve un lungo iter finalizzato anche a cercare a chi queste sono da indirizzare. Insomma un percorso molto interessante che può regalare una soluzione a una famiglia in grande difficoltà, soluzioni che tante volte salvano delle vite.