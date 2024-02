Buoni postali, la novità sta facendo furore: rendimento altissimo, è corsa alla sottoscrizione

È corsa alla sottoscrizione per i buoni postali: il rendimento è altissimo. Ecco la novità che sta facendo furore.

Nessuno poteva immaginarsi una simile occasione d’oro. La recente opportunità data da Poste Italiane è davvero sconvolgente e un rendimento del genere non si vedeva da anni. Ma ancor più sorprendente è la classe sociale alla quale è rivolta questa interessante iniziativa, tanto che in molti stentavano a crederci.

L’attenzione ai giovani di questo Governo come risorsa per il futuro è sempre stata messa in evidenza dalla Premier Meloni, ma in tanti sembravano non averci creduto. Ecco quindi arrivare una novità che sembra confermare ancora una volta questa tendenza dell’attuale politica.

Protagonista nel mettere in campo l’incredibile opportunità è proprio il colosso economico Poste Italiane che già da anni ha cambiato la vita di milioni di italiani arruolandoli tra le file dei suoi lavoratori. Per loro sono previste molte agevolazioni e sconti, eppure questa occasione le supera veramente tutte. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Buoni postali vantaggiosissimi: i criteri per comprarli

La verità è che questa è un’opportunità più unica che rara, che ormai da anni i risparmiatori non vedevano. Ma la realtà ancora più dura da digerire per molti è che si tratta di una novità che riguarda soltanto una piccola parte della popolazione. Alcuni la vedono come un incentivo alla procreazione, altro punto fondamentale del Governo.

C’è chi invece parla di sostegno alla genitorialità o al nostro futuro. Quel che è certo è che solo loro possono almeno per il momento usufruire di questa occasione di ricchezza, ed è già corsa ad accaparrarsi fino all’ultimo buono postale. Come ormai tutti sanno, infatti, gli italiani sono un grande popolo di risparmiatori. Un’iniziativa di tale genere non poteva quindi che raccogliere grande gioia e soddisfazione tra la popolazione del Bel Paese.

Questo tipo di investimento garantisce sempre il capitale investito, e non solo. È esente persino dal costo della sottoscrizione e del rimborso, pertanto da pagare ci sono solo gli oneri fiscali. Il titolare può richiedere in qualunque momento il rimborso della somma investita in partenza più gli interessi maturati. Poste Italiane ha lanciato la speciale offerta per i clienti più piccoli: stiamo parlando dei buoni fruttiferi per i minori di 16 anni e mezzo.

Essi possono essere loro regalati da chiunque e maturano gli interessi fino al compimento del 18 anno di età dell’intestatario. A quel punto il buono diventa infruttifero e può essere riscosso. Questa occasione di ricchezza cadrà in prescrizione solo quando saranno trascorsi dieci anni. La cifra minima da investire è di 50 euro, la massima 1 milione.

Che cosa state dunque aspettando a correre all’Ufficio postale più vicino per sottoscriverli? In tanti lo stanno già facendo e, se non vi sbrigate, potreste perdere questa incredibile occasione che da anni non veniva offerta agli italiani. La speranza di molti è che presto possa essere allargata la platea dei suoi destinatari.