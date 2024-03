Bonus fino a 800 euro, ancora pochi giorni per presentare richiesta: a chi spetta

In arrivo un ulteriore contributo economico, questa volta per genitori divorziati o separati. Quali sono le richieste da effettuare?

Il 2024 sembra proprio essere l‘anno dei nuovi contributi da parte del Governo italiano, con nuovi indennizzi questa volta che saranno dedicati ad una fascia particolare di persone.

Infatti è previsto un prolungamento per far sì che il bonus da 800 euro sia definitivamente disponibile per genitori divorziati o separati. In questo periodo storico infatti, non tutti i nuclei familiari hanno la facilità per poter affrontare spese o pagare in maniera tranquilla tutte le tasse.

Questo nuovo bonus rientra infatti nel decreto Sostegni del 2021, che era già previsto nel periodo della pandemia del Covid-19.

A chi spetta questo bonus?

Grande attesa per questo nuovo aiuto economico statale che sarà destinato soltanto a genitori separati o divorziati in difficoltà economica.

Questo bonus è stato da poco confermato dalla Legge delega fiscale per sostenere gran parte dei genitori a continuare a versare gli assegni di mantenimento per i propri figli minorenni o figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Questo nuovo sostentamento economico fu già disciplinato nel 2022, ma soltanto nel 2024 diventerà legge ufficiale. L’INPS quindi potrà ricevere le prime domande da parte delle persone che hanno bisogno di questo bonus dalla cifra di circa 800 euro.

Sono stati stanziati circa 10 milioni di euro per finanziare questo nuovo bonus, che spetta a genitori con almeno un figlio per cui si ha il diritto al mantenimento.

Domanda del bonus

Per ottenere questo indennizzo, le persone che effettuano la richiesta devono rispettare il proprio reddito, deve infatti essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

Importante sapere che i genitori che effettuano la domanda non devono aver ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore, del coniuge o del convivente che era obbligato al mantenimento in base ad un provvedimento del giudice.

L’importo generale del bonus arrivare ad una cifra massima di 800 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, fino ad un esaurimento completo delle risorse.

Il decreto relativo a questo bonus richiede di allegare una autocertificazione contenente generalità e i dati anagrafici del richiedente; il codice fiscale e gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale.

C’è una data precisa di scadenza per questo bonus? Il termine era fino al 31 marzo, ma l’INPS ha deciso di prolungare queste richieste fino al 2 aprile 2024.

Per richiedere la domanda è importante recarsi sul sito dell’INPS entrando tramite lo SPID nella pagina “Sostegni, Sussidi e Indennità”.