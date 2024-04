Bonus 540 euro per anziani e disabili: la nuova super agevolazione

Anziani e disabili hanno diritto ad una nuova super agevolazione: un bonus dal valore di ben 540 euro. Ecco tutti i dettagli

In Italia le persone che soffrono di una qualche disabilità più o meno grave sono oltre 3,5 milioni. Alcune di queste persone non riescono a svolgere nemmeno le azioni più essenziali della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi mangiare etc. Queste persone hanno dunque bisogno costante di un aiuto da parte di familiari o caregiver.

Molto più numerose sono invece le persone anziane. Sempre più spesso si sente dire che l’Italia è un Paese di anziani e, sfortunatamente, i dati in tal senso parlano chiaro. In Italia le persone anziane sono circa 15 milioni, circa la metà della popolazione totale Nazionale. Ne va da sé che disabili e anziani sono una fascia di popolazione debole che deve essere tutelata per ovvie ragioni.

Bonus da 540 euro per anziani e disabili: come ottenerlo

Lo Stato italiano, nei vari governi che si sono succeduti, per ultimo il governo Meloni, non lascia da sole queste categorie di persone, aiutandole con incentivi e bonus principalmente economici. Anche per il 2024, infatti, la dichiarazione dei redditi include detrazioni per l’assistenza di anziani e disabili, fino a un massimo di 541 euro. La normativa prevede uno sgravio fiscale per le spese sostenute per l’assistenza, con una soglia di 2.100 euro all’anno.

Ricordiamo infatti che le persone fisiche in Italia devono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi PF o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta. I lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730. I coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare di questa detrazione i soggetti che sono impossibilitati a compiere autonomamente azioni quotidiane come mangiare, vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, espletare le funzioni fisiologiche e camminare.

La detrazione può essere richiesta dallo stesso soggetto che necessita di assistenza o da un familiare a cui è a carico o che risulta civilmente obbligato (ad esempio, figli, coniuge, fratelli, sorelle, genitori, generi e nuore). Per poter ottenere lo sconto fiscale è necessario eseguire le seguenti azioni.

Innanzitutto bisogna presentare la certificazione del medico di famiglia che attesti la non autosufficienza del soggetto. Bisogna poi conservare le ricevute di pagamento della spesa assistenziale, che devono contenere il codice fiscale e i dati anagrafici sia di chi riceve l’assistenza sia di chi effettua il pagamento. Le detrazioni fiscali sono valide anche per chi ha sottoscritto delle assicurazioni che coprono il rischio di morte o di disabilità grave.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i dettagli sulle detrazioni fiscali per l’assistenza di anziani e disabili, si consiglia di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o di rivolgersi a un CAF.