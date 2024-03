Bollette: arrivano le impennate di guerra e puoi tornare al mercato tutelato, cambia tutto

Incredibili impennate sulle bollette sono in arrivo, mentre gli italiani si trovano sempre più in difficoltà. Ma tornare al mercato tutelato è possibile: ora cambia tutto.

L’arrivo del mercato libero ha causato qualche scombussolamento ai cittadini italiani, con alcuni che hanno visto arrivare delle bollette a dir poco salate. L’ARERA, però, ora ha inviato una comunicazione agli operatori per permette un passaggio più veloce e trasparente.

Le bollette continuano a destare profonda preoccupazione alle famiglie e il passaggio obbligatorio al mercato libero ha portato tanti a chiedersi se fosse possibile tornare a quello tutelato. Nonostante la data di fine della maggior tutela fissata per il 1° luglio, oggi è ancora possibile effettuare il procedimento inverso.

L’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) ha inviato una raccomandazione a tutti gli operatori. Nelle indicazioni si chiede un procedimento veloce e senza alcuna sorpresa per i consumatori. Vediamo chi può tornare al mercato tutelato ed entro quando può farlo.

È possibile tornare al mercato tutelato: ecco cosa sapere

Tornare al mercato tutelato luce è possibile ma, vista la fine della maggior tutela all’inizio del mese di luglio, sarà consentito solo fino al prossimo 30 giugno 2024. Oltre alla data, c’è anche da ricordare che questa possibilità è riservata ai clienti non vulnerabili.

Gli utenti sono divisi in clienti vulnerabili e non vulnerabili. Per i primi, il mercato tutelato resterà aperto anche dopo la data del 30 giugno; mentre per i secondi, dopo quella data, esso cesserà di esistere e porterà a dover fare una scelta: dirigersi verso una nuova offerta del mercato libero o non fare nulla e passare al Servizio a Tutele Graduali.

La fine del mercato tutelato si avvicina ma c’è chi vuole tornare indietro, anche solo per questi mesi. Come riportato dal sito ARERA, il passaggio è possibile in qualsiasi momento fino a giugno 2024. Per rendere i tempi tecnici più veloci, l’Autorità ha indicato agli operatori di aggiornare le informazioni relative al servizio sui propri canali, compreso il portale web. Le indicazioni fornite da ARERA riguardano anche la documentazione per procedere al passaggio. Qui l’obiettivo è di rendere la procedura più semplice e veloce.

Per tornare al mercato tutelato, è necessario stipulare un nuovo contratto con l’impresa che fornisce il servizio in cui si risiede. La richiesta va presentata attraverso il modulo messo a disposizione dall’operatore. All’interno della documentazione potranno essere richiesti i seguenti dati: le informazioni del cliente, numero POD, dati fiscali e catastali dell’immobile.