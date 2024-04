Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, tutto vero: i fan non ci credono

Angelina Mango e Marco Mengoni l’uno al fianco all’altro, sembra davvero tutto vero. I fan non ci credono ma sognano.

La possibilità di vedere gli artisti insieme stuzzica il pubblico che li ammira entrambi per le loro qualità e il talento.

Vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo sono due artisti giovani anche se con un percorso fino a questo momento differente. Anche perché l’uomo ha 13 anni più di lei e dunque un curriculum più profondo. Angelina è nata a Maratea il 10 aprile del 2001 e dopo aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi è riuscita a vincere la kermesse della musica italiana con la canzone, La noia.

Il classe 1988 Mengoni invece ha vinto la manifestazione canora due volte. La prima è stata nel 2013, poi è riuscito a trionfare anche nel 2023. Prima ha trionfato con L’essenziale e poi successivamente con la canzone Due vite. Personaggio straordinario ha avuto successo anche al di fuori del nostro paese, imponendosi all’attenzione del pubblico.

Andiamo a vedere cosa è successo con Angelina Mango e Marco Mengoni, accostati dai media e molto vicini in questo momento.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, ora è tutto realtà, ma cosa è successo? I giornali impazziscono per questo episodio davvero interessante e in grado di regalare alzare l’attenzione del pubblico.

Pare proprio che Angelina abbia già scritto una canzone per Mengoni. Il 31 maggio arriverà l’album inedito della cantante di Maratea dal titolo pokè melodrama tutto in minuscolo. Tutto annunciato dal palco del Fabrique di Milano dove c’era curiosamente, ma nemmeno troppo, proprio Marco Mengoni presente tra il pubblico.

Angelina Mango e Marco Mengoni l’uno al fianco all’altro, sembra davvero tutto vero. I fan non ci credono ma sognano.che fa già sognare il pubblico. I due artisti condividono lo stesso manager, Marta Donà, e si stimano molto. Così la collaborazione si può dire praticamente fatta, magari arrivata proprio attraverso l’agente.

Tanto che l’artista di Ronciglione ha pubblicato su Instagram una storia dove ha dimostrato di essersi molto divertito al Fabrique. Simpaticamente ha scritto, citando la canzone della Mango, La Noia, scrivendo “Nina La Noia, ma quando mai”. Sottolineando dunque che quando canta lei l’artista sta bene e si diverte, come non capirlo visto che davvero Angelina è una forza della natura e in grado di arrivare al cuore di tutti.