WhatsApp, è arrivata la decisione ufficiale: c’è chi non potrà più utilizzarlo da questa data

WhatsApp dall’11 aprile cambia tutto, molti non credono alla decisione presa dagli ideatori della piattaforma, ma cosa accadrà?

WhatsApp ha messo in atto moltissime novità per i suoi utenti, ma una di queste sta particolarmente non solo incuriosendo ma anche facendo il giro del web. Bisognerà attendere ancora qualche giorno affinché le variazioni diventino effettive, la data prevista per l’arrivo è l’11 aprile.

Non dimentichiamo, dunque, di segnarla sul calendario. La piattaforma di messaggistica più famosa al mondo, infatti, si prepara a grandi novità con un unico obiettivo: rendere l’esperienza per gli utenti sempre più completa.

WhatsApp la decisione che potrebbe spiazzare gli utenti

Alzi la mano chi non ha mai usato WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica la si potrebbe descrivere con due parole: semplicità e versatilità. Sono stati innumerevoli gli aggiornamenti che sono arrivati nel corso di questi anni, uno dei quali proprio qualche giorno fa. Insomma gli sviluppatori di WhatsApp da tempo ci abituano a grandi sorprese. Quella che sta per arrivare, però, è una grandissima novità. Di cosa si tratta? A breve ve lo diremo.

Sono tantissimi quelli che da tempo non riescono fare proprio a meno dell’app. È risaputo, infatti, che, grazie a quest’ultima possiamo rimanere in contatto con amici e parenti, ma possiamo anche utilizzarla per lavoro. Praticamente pian piano è diventato un vero punto di riferimento per milioni di utenti e, nonostante l’arrivo di altre app, sembra insostituibile. I continui aggiornamenti e l’accessibilità a tutti la rendono la migliore.

L’arrivo di WhatsApp nel nostro Paese ha rappresentato un vero motivo di svolta, da quel momento, infatti, mantenere i rapporti con le persone che più amiamo è stato più semplice. Inoltre le sue funzionalità semplici e alla portata di tutti favoriscono anche i meno tecnologici.

WhatsApp cosa accadrà l’11 aprile

Data epocale per WhatsApp che dall’11 aprile introdurrà delle grandissime novità, e no non stiamo parlando dei videomessaggi, ma di un altro aspetto che molti aspettavano da tempo. La piattaforma, infatti, sin dagli esordi poteva essere utilizzata solo da chi aveva compiuto 16 anni, ma fra qualche giorno tutto cambierà. Il motivo? L’età minima per utilizzare l’app si abbasserà nella regione europea e arriverà a 13 anni. Il gruppo Meta ha deciso, dunque, in linea con le direttive europee, di aggiornare le politiche sulla privacy. Una notizia che ha lasciato senza parole gli utenti ed ha subito fatto il giro del web.