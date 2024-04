WhatsApp, come nascondere le chat: la funzione che nessuno conosce

WhatsApp la grandissima novità per nascondere le chat, con questo metodo solo tu potrai leggere le tue conversazioni: i passaggi.

WhatsApp non smette mai di sorprendere gli utenti e ancora una volta garantisce a quanti lo usano la privacy e in questo caso lo fa con una funzione che permette di tenere lontano gli occhi indiscreti. A tal proposito, è importante sapere che esiste un metodo per nascondere le conversazioni sulla piattaforma di messaggistica più famosa al mondo.

La tecnologia ogni giorno ci concede degli strumenti per poter avere sempre più maggiore privacy, ma a volte tenere una chat ben nascosta non è proprio semplice, forse perché non conoscevi la nuova particolare funzione su WhatsApp, ma di cosa si tratta e soprattutto come attivarla? Scopriamolo insieme.

WhatsApp si possono nascondere le chat?

WhatsApp arriva in nostro aiuto e lo fa con una nuova funzione che ci permette di nascondere alcune conversazioni. Ovviamente, nulla da temere, sarà possibile mandare messaggi, audio, foto o contenuti, insomma, si può continuare come sempre ad utilizzare la piattaforma di messaggistica.

Da anni, ormai, gli sviluppatori ci hanno abituati ad aggiornamenti continui, come quello arrivato proprio qualche giorno fa, in modo da rendere l’esperienza sempre più completa degli utenti su WhatsApp. In tempi come questi, è sempre più necessario proteggere la nostra privacy e adesso esiste un metodo infallibile che ci permetterà di nascondere ciò che abbiamo voglia di tenere per noi e lontano da occhi indiscreti.

Come attivare la nuova funzione di WhatsApp?

Prima di iniziare, è bene dire che la nuova funzione è stata definita “Chat Lock”. Come si intuisce dallo stesso nome, è stato introdotto un vero e proprio lucchetto sulle chat e che permette di nascondere sul nostro cellulare quelle che vogliamo proteggere. Di conseguenza, solo noi possiamo aprirle rendendo inaccessibile l’accesso ad altre persone. Una volta cliccato il lucchetto, basterà solo digitare la password che in genere si utilizza per l’avvio del cellulare o semplicemente per sbloccarlo e appariranno le chat nascoste. Una postilla è d’obbligo in questo caso: è bene tenere a mente che non stiamo parlando delle chat archiviate.

Se vogliamo provare il “Chat Lock”, non ci resta che cliccare sulla chat che vogliamo nascondere e cliccare sulla parte superiore della chat stessa. Scorriamo fino a giungere alla dicitura “Lucchetto Chat”, a questo punto verrà richiesto il codice o il riconoscimento facciale. Il metodo è identico per i dispositivi iOS e Android. WhatsApp si conferma essere ancora una volta una delle app più complete che hanno a cuore l’esperienza dell’utente.