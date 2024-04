WhatsApp, come nascondere la dicitura “sta scrivendo”: il trucco semplicissimo

Molti si chiedono se è possibile nascondere la dicitura “Sta scrivendo” su WhatsApp, la risposta è assolutamente sì: ti spieghiamo come fare.

Sono tantissime le persone che hanno a cuore la propria privacy e cercano in tutti i modi di proteggerla. Chi naviga sul web lo sa bene quanto sia importante fare attenzione. D’altra parte, però, alcune piattaforme hanno offerto sempre più possibilità agli utenti di navigare in totale riservatezza.

Tra questi esempi non possiamo non citare la navigazione in incognito, per chi non lo sapesse si parla di una navigazione che permette di non lasciare traccia. In merito, oggi spieghiamo come è possibile nascondere la dicitura “sta scrivendo” su WhatsApp.

WhatsApp, come proteggere la propria privacy

Le piattaforme del gruppo Meta, nel corso degli anni, hanno sempre cercato di proteggere la privacy degli utenti e, per questa ragione, hanno puntato a un buon livello di riservatezza. Un esempio potrebbe essere proprio quello di Instagram, tutti sapranno che una delle opzioni è quella di poter rendere privato il proprio profilo in modo che gli utenti che non ci conoscono non possano assolutamente vedere i nostri contenuti.

Non finisce qui perché c’è anche la possibilità di nascondere il visualizzato nei messaggi o se siamo online. WhatsApp ci dà anche questa possibilità, basti pensare alle spunte blu che possono essere disattivate. Inoltre, la nota app di messaggistica, che di recente ha introdotto un nuovo importante aggiornamento per gli utenti, consente anche di nascondere il nostro ultimo accesso, il nostro stato e addirittura l’immagine del profilo. Molti non sanno, però, che possiamo rimuovere anche la scritta “sta scrivendo”.

“Sta scrivendo” su WhatsApp, come è possibile rimuoverlo

Molti, per preservare al massimo la loro privacy, si chiedono se sia possibile rimuovere la famosissima scritta che compare “sta scrivendo” nelle chat, la risposta è assolutamente sì, ma in che modo? Vi diciamo subito che non è necessario scaricare nessuna app. L’unica cosa che bisognerebbe fare è attivare la Modalità Aereo, in questo modo è possibile disattivare i dati mobili ed il Wi-Fi. Farlo ci permette di scrivere senza che il destinatario se ne renda conto. Agendo così, difatti, la dicitura “online” o “sta scrivendo” non apparirà nella chat.

Ovviamente, quando il messaggio da mandare sarà pronto, dobbiamo solo disattivare la Modalità Aereo in modo da inviarlo. Il metodo può essere utilizzato su tutti i dispositivi, dunque, nulla da temere. Così facendo, mettendo in atto solo pochissime mosse, sarà possibile mantenere la nostra privacy.