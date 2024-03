Vodafone, addio al marchio in Italia: quando accadrà e cosa cambia per gli utenti

Vodafone saluta il nostro Paese, cosa ne sarà di milioni di clienti? Scopriamo cosa succederà e tutto quello che dobbiamo tenere a mente.



Vodafone si prepara a salutare definitivamente il Bel Paese. Una domanda, però, nei suoi clienti sorge spontanea: cosa succederà a questo punto? Il colosso delle telecomunicazioni è attivo in Italia dal 2002 e per moltissimi è stato un punto di riferimento, ma adesso è pronta a dire addio.

Il motivo? Semplice, la Swisscom ha, in sintesi, concordato l’acquisto del marchio che non sarà più, dunque, presente sul nostro territorio, dove milioni di utenti lo hanno scelto come gestore telefonico. Scopriamo cosa è opportuno fare e cosa accadrà nel dettaglio.

Vodafone saluta gli italiani, cosa accadrà?

Secondo Altroconsumo, Vodafone occupa il primo posto per quanto riguarda la qualità della reta offerta e conta 17.463.000 utenti in tutta Italia. Di conseguenza è lecito porsi qualche domanda dopo la notizia arrivata di recente. Dopo 22 anni, difatti, il colosso telefonico si dice pronto ad uscire dal mercato Italiano in cui era entrato nel lontano 2001con l’acquisto di Omnitel.

Swisscom, società di telecomunicazione già presente in Italia con Fastweb, secondo alcune recenti indiscrezioni, pare abbia speso una cifra intorno ai 8 miliardi di euro per acquisire lo storico marchio, ma il tutto sarà regolamentato da Fastweb. Attenzione, una volta che il passaggio verrà concluso, il marchio Vodafone sarà disponibile per altri 5 anni. L’accordo, difatti, prevede alcuni passaggi fondamentali: l’operazione dovrebbe essere chiusa durante i primi mesi del prossimo anno ed il marchio Vodafone uscire definitivamente dal mercato entro il 2030.

Gli utenti Vodafone cosa dovranno fare?

Milioni sono gli utenti Vodafone che in questo momento si staranno chiedendo cosa ne sarà del marchio e cosa è necessario fare. Purtroppo, però, ad oggi non si sa nulla, dunque bisognerà attendere ancora per avere informazioni più dettagliate. Per il momento pare che le condizioni concordate dai clienti non subiranno nessuna variazione. Attenzione, però, tra 5 anni, quando tutto avverrà, le cose per gli utenti potrebbero subire dei cambiamenti.

Il motivo è semplice chi ha deciso di affidarsi in precedenza a Vodafone dovrà scegliere se cambiare operatore o restare alle condizioni di quello nuovo. C’è ancora del tempo per poter dire con certezza che ne sarà di un pezzo di storia, ma una cosa è certa Vodafone ha rappresentato per gli italiani un vero punto di riferimento in questi anni che ora, dunque, dovranno scegliere per il futuro qualcosa di diverso.