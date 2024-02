Torta mimosa per la festa della donna: in questa versione è ancora più gustosa

Delicata e leggera, ecco una deliziosa versione della classica torta mimosa, il dolce simbolo della festa della donna.

Per festeggiare la festa della donna il dolce tipico è la torta mimosa. Immancabile in tutte le pasticcerie, è fatta appositamente per ricordare il fiore della mimosa, da cui prende appunto il nome, il simbolo per eccellenza di questo giorno in cui si vuol celebrare la femminilità.

Il giallo è il colore dominante e invade anche l’ambito della pasticceria con questa torta floreale dalla consistenza estremamente soffice e dal sapore tanto delicato. Una buona torta mimosa deve essere infatti leggera e morbidissima, con una crema di farcitura vellutata e setosa e, per farla proprio classica, i pezzetti di ananas all’interno, anche se in molte versioni vengono omessi.

La torta mimosa si compone di Pan di Spagna, che costituisce sia la base che la copertura formata dallo stesso sbriciolato o, meglio, ridotto in piccoli pezzi. All’interno la farcitura è fatta con crema pasticcera e, se si vuole, i pezzetti di ananas. Per ottenere una tonalità gialla intensa occorre un colorante, che può essere chimico alimentare o naturale. Questa ricetta è per una torta dall’aroma delicato e profumato di limone.

Torta mimosa: ingredienti e preparazione per una versione leggera e sofficissima

Preparare la torta mimosa non è difficile, richiede solo un po’ di attenzione ad alcuni passaggi per realizzare al meglio l’aspetto decorativo. Come colorante alimentare se ne può usare uno da acquistare al supermercato o semplicemente aggiungere della curcuma in polvere all’impasto del Pan di Spagna per ottenere un colore giallo intenso. Le dosi di questa ricetta sono per uno stampo rotondo del diametro di 20 cm.

Ingredienti

Per il Pan di Spagna

115 g di farina 00

3 uova

115 g di zucchero semolato

1/3 di bustina di lievito per dolci

Colorante alimentare giallo o curcuma in polvere q.b.

Per la crema pasticcera

500 ml di latte

110 g di zucchero semolato

50 g di amido di mais

2 tuorli d’uovo

Scorza grattugiata di 2 limoni biologici

Preparazione