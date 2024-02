Ti bastano 3 indizi per indovinare un film? Se ce la fai in 5 secondi se un vero esperto di cinema

Se sei convinto di essere un esperto cinefilo, di sicuro saprai trovare la soluzione corretta: hai giusto un paio di secondi per rispondere.

Se vuoi mettere alla prova tutte le tue abilità e il tuo intuito, i test visivi sono la scelta migliore: potrai vedere se sei effettivamente bravo come pensi.

Se ti piacciono particolarmente i film, pensi di conoscere almeno quelli più famosi in assoluto e hai voglia di sfidare le tue abilità, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto ciò che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti vengono proposti per riuscire a trovare la soluzione.

Visto che si tratta di un test veramente molto facile, devi sapere che avrai a malapena 5 secondi a disposizione per dare la risposta corretta. Per cui, subito dopo aver visto l’immagine, dovrai pensare alla soluzione e dopodiché potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare il titolo del film in questione.

Il test del film: e tu sei riuscito a riconoscerlo subito?

Per riuscire a trovare il risultato corretto del gioco ti dovrai basare solamente sui tre indizi che ti vengono proposti, e si tratta nello specifico di un biglietto dorato, di una ciminiera e di un cappello a cilindro. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità per poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al test vero e proprio, se i 5 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il titolo del film che avresti dovuto indovinare è il seguente: La fabbrica di cioccolato. Questo è un romanzo per bambini del 1964, da cui sono state tratti diversi adattamenti a livello cinematografico, ossia un film uscito nel 1971, uno nel 2005 e uno nel 2023.

Per quanto riguarda la trama, il tutto inizia quando un giorno il famosissimo proprietario di una delle più grandi fabbriche di dolci al mondo, Willy Wonka, decide di indire un concorso: solamente 5 bambini fortunati potranno trovare un biglietto d’oro all’interno delle sue tavolette di cioccolato e, così, potranno trascorrere una giornata nella fabbrica. Tra i vincitori ci sarà anche Charlie Bucket, un ragazzino molto povero.