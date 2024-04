Telegram, introdotta una nuova funzione per battere WhatsApp: tutti i dettagli

L’applicazione Telegram sfida WhatsApp con un recente aggiornamento che ha introdotto una serie di novità: tutti i dettagli.

È ormai praticamente impossibile non utilizzare uno smartphone, divenuti parte integrante della nostra vita. Questi dispositivi ci aiutano nel lavoro, ma anche in numerose azioni quotidiane e, soprattutto, a rimanere in contatto con le persone a noi più care.

In tal senso, sono diverse le applicazioni di messaggistica che, con l’avvento degli smartphone, sono state messe a disposizione degli utenti. La più nota è sicuramente WhatsApp che conta oltre 2 miliardi di utenti, ma dal 2013 è arrivata anche Telegram che di utenti al mondo può vantarne quasi 1 milione. Proprio gli sviluppatori di quest’ultima hanno introdotto un aggiornamento con nuove funzioni.

Telegram, l’app tra le più note al mondo si aggiorna ancora

Telegram o WhatsApp? Un dilemma che da anni attanaglia gli utenti. Le due applicazioni di messaggistica più note al mondo offrono una miriade di servizi e funzioni che permettono non solo di inviare messaggi o file ai vari contatti, ma anche di chiamare e videochiamare, condividere contenuti sulle Storie e tanto altro.

Entrambe, di frequente, vengono aggiornate così da migliorare l’esperienza degli utenti. Di recente, così come gli sviluppatori di WhatsApp che hanno lanciato un importante aggiornamento con nuove funzioni, Telegram ha introdotto alcune novità che potrebbero anche portare numerosi utenti a preferirla all’app del gruppo Meta, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme

Telegram, l’aggiornamento: i dettagli

Quali sono le novità introdotte da Telegram attraverso il nuovo aggiornamento? L’app di messaggistica ha voluto introdurre una serie di servizi per i clienti che hanno deciso di abbonarsi al piano “Business”. Il primo è quello permette di usare alcune etichette di vari colori che servono ad organizzare le diverse chat, in modo da non dover far fatica nel cercarle. A questa si aggiungono anche altre due nuove funzioni legate ai messaggi: una che consente di inviare dei saluti automatici, mentre l’altra di creare delle vere e proprie scorciatoie così da rendere più veloci le conversazioni con i contatti.

Non è finita qui perché i clienti che sceglieranno l’abbonamento “Business” potranno anche creare dei link per raggiungere velocemente la chat. Infine è possibile anche impostare un messaggio d’assenza, ad esempio quando l’attività dell’utente è chiusa, o utilizzare dei bot Telegram che risponderanno in automatico ai messaggi per permettere una comunicazione più veloce ed efficiente con i clienti.