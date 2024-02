Sei un vero cinefilo? Allora mettiti alla prova e indovina il film: hai solo pochi secondi

Pensi di essere un appassionato di film? Se la risposta è sì, di sicuro avrai visto anche questo: riesci a riconoscerlo?

Se hai deciso di sfidare te stesso in un gioco simpatico e divertente, i test sono la soluzione perfetta per coniugare entrambi questi aspetti.

Se hai voglia di mettere alla prova le tue abilità per quanto riguarda il mondo dei film e pensi di aver visto perlomeno tutti quelli più conosciuti, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti vengono proposti per riuscire a trovare la risposta corretta al gioco.

Potrebbe sembrare un test relativamente semplice, ma il tutto è reso molto più difficile dal fatto che dovrai rispettare un limite di tempo che corrisponde ad appena 15 secondi per poter scovare la soluzione. Per questa ragione ti invitiamo ad impostare un cronometro in modo tale da non eccedere e rispettare la regola del gioco. Solamente una volta in cui esso sarà terminato, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del quiz e confrontarti con esso, così da capire se hai davvero indovinato il titolo corretto.

Il test del film: e tu lo avevi mai visto?

Per riuscire a trovare la risposta corretta ti dovrai basare solamente sui tre indizi che ti vengono proposti, ossia lo scheletro di un dinosauro, la facciata di un museo e una torcia accesa. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare questo test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità per poter mettere alla prova le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al gioco vero e proprio, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato finale. Il titolo del film che avresti dovuto indovinare è Una notte al museo, con Ben Stiller, Robin Williams e Owen Wilson.

Si tratta di un film uscito nel 2006 e diretto da Shawn Levy, seguito da due sequel nel 2009 e poi nel 2014. Il protagonista della pellicola è Larry Daley, che dopo alcune difficoltà riesce a trovare un’occupazione come custode del Museo di Storia Naturale di New York. Quando inizierà a lavorare, tuttavia, durante i turni notturni si accorgerà che accade qualcosa di totalmente distante da quello che si sarebbe mai potuto immaginare. E tu eri riuscito subito a dare la risposta corretta?