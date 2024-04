Segni zodiacali, quali sono i più coraggiosi: la classifica completa e aggiornata

Non sempre scegliere la strada più spinosa e complessa è facile, ma c’è chi del coraggio ne ha fatto uno stile di vita: parliamo di loro

Molto spesso la vita ci mette davanti a delle scelte o, ancora, a dei momenti difficili e non sempre noi sappiamo come reagire o come comportarci: a volte, infatti, ci facciamo prendere dalla paura e indietreggiamo.

Non tutti, però, tendono a chiudersi davanti una scelta difficile: c’è anche chi, armato di coraggio, riesce a prendere la vita di petto. Ma di chi siamo parlando?

Coraggio e forza, parliamo proprio di questi segni

ACQUARIO

Ribelli, fantasiosi e spesso con la testa fra le nuvole. Quando parliamo di coloro che appartengono alla casa degli acquario, facciamo riferimento a dei veri e propri anticonformisti: queste persone, infatti, non hanno paura di inseguire i propri sogni e soprattutto di imboccare la propria strada, anche quando questa sembra essere la meno battuta. Idealisti e sempre pronti a battersi per quelle che secondo loro sono le giuste cause, hanno un forte senso della giustizia e soprattutto non hanno mai paura di mettersi in gioco. Insomma, per loro essere i soli a parlare o schierarsi non è certo un problema.

ARIETE

Sempre tra i segni più coraggiosi dello zodiaco, è impossibile non citare anche loro. Oltre a essere i primi che incontriamo nella ruota dello zodiaco, infatti, gli Ariete sono anche i più fieri e orgogliosi. Hanno un animo forte, sempre pronto a imporsi anche in modo involontario e soprattutto sono energici in ogni momento della loro vita. Far cambiare loro idea è impossibile, soprattutto quando ormai sono decisi nelle loro posizioni. Ma, senza dubbio, una loro prerogativa è proprio il coraggio: non ci pensano mai due volte quando si tratta di lanciarsi in un’avventura, perchè sono già a metà dell’opera.

SAGITTARIO

Forse non spiccano, in un primo momento, come i più coraggiosi in assoluto o, ancora, non sono loro i primi che potrebbero venirci in mente. Ma, in realtà, proprio i nati sotto il segno del Sagittario possono apparire come tra i più coraggiosi: sempre con uno zaino in spalla, con una vivida curiosità e soprattutto pronti a scoprire il mondo, hanno infatti un ottimismo e una speranza nel futuro che non ha eguali. Ma, soprattutto, non hanno di certo paura di lasciarsi ogni cosa conosciuta alle spalle per scoprire l’ignoto. Inoltre, sanno essere degli ottimi leader, sempre pronti a guidare il prossimo e infondere fiducia nei momenti di difficoltà.

CANCRO

Concludiamo, per finire, con l’ultimo dei segni più coraggiosi di tutto lo zodiaco. Ovvero il Cancro: romantico, sentimentale e anche testardo. Questo segno ha una cieca fiducia nel proprio istinto e soprattutto in quelle che sono le sue “sensazioni di pancia”. E, soprattutto, non ha paura di esternare i propri sentimenti: il suo, dunque, è un coraggio di emozione, di chi non ha paura di parlarne e soprattutto di mettersi a nudo davanti agli altri senza mai perdere la bussola.