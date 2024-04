Sedili dell’auto troppo sporchi? Ti svelo come renderli pulitissimi con pochi euro

I sedili della tua auto sono troppo sporchi? Devi lavarli in questo modo: saranno pulitissimi in men che non si dica.

Tutti noi, o quasi, possediamo un auto. Quest’ultima ci permette di effettuare numerosi spostamenti per recarci nei luoghi di maggiore interesse: lavoro, scuola, supermercato ed anche luoghi di piacere, come ad esempio effettuare una gita fuori porta. Però, per far sì che funzioni alla perfezione, bisogna controllarla ogni tanto per capire se tutto è in ordine e soprattutto, di tanto in tanto, bisogna darle una bella pulita.

Ciò a cui difficilmente prestiamo attenzione e puliamo con minore impegno sono i sedili dell’auto. Quest’oggi desideriamo darvi un consiglio su come renderli perfetti in men che non si dica. Pochi ingredienti per un risultato super. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Pulisci in questo modo i sedili dell’auto: saranno perfetti

I sedili dell’auto sono la parte della macchina che difficilmente puliamo e a cui prestiamo meno attenzione, ovviamente sbagliando. Infatti è anche la parte dell’auto più sporca in assoluto. Sui sedili possono cadere briciole di pane, patatine o biscottini vari, possono cadere gocce di acqua se stiamo bevendo perché fa troppo caldo e così via. Inoltre, accanto a tutto ciò, c’è da aggiungere anche la presenza costante di polvere e sporco. Dunque, senza alcun dubbio, vanno lavati molto spesso.

Il metodo perfetto ed ideale per fare tutto ciò è sicuramente un metodo del tutto naturale e comprende alcuni ingredienti che sono presenti nella nostra casa. Vediamo insieme di cosa si tratta. Per poter creare la miscela perfetta per la pulizia dei sedili della nostra auto, dobbiamo utilizzare:

bicarbonato di sodio

aceto bianco

acqua

ammorbidente

panno in microfibra

coperchio di plastica o coperchio delle pentole

La prima cosa che dobbiamo fare è versare, all’interno di una ciotola molto capiente, un bel po’ d’acqua quasi riempiendola tutta. A questo punto aggiungiamo tutti gli ingredienti sopra citati, mescolando per bene fino a quando non saranno completamente uniti tra loro ed amalgamati alla perfezione. Fatto ciò passiamo al passaggio più importante: leghiamo il panno in microfibra al coperchio di plastica o al coperchio delle pentole e bagniamolo all’interno della nostra ciotola con dentro i prodotti mescolati.

Iniziamo così a lavare i sedili della nostra auto, premendo sulle macchie più ostinate e strofinando su quest’ultime. In questo modo le macchie e lo sporco andranno via in men che non si dica e nell’auto resterà un profumo davvero unico ed inimitabile. Per asciugare i sedili, basterà semplicemente lasciare le porte dell’auto aperte ed il resto verrà da sé.