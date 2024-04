Se scegli i cibi giusti, smaltisci tutti i chili accumulati a Pasqua in soli 3 giorni: la dieta veloce

Volete smaltire i chili accumulati a Pasqua in 3 giorni? Ecco la dieta veloce, basta scegliere i cibi giusti e il gioco è fatto.

Ora che anche le festività di Pasqua si sono ufficialmente concluse, non c’è più niente che ci separerà dall’estate e dalla tanto temuta prova costume. Questo è ufficialmente il periodo in cui iniziano ad impazzire diete di ogni tipo e allenamenti per poter raggiungere il proprio peso forma ideale e avere un fisico pronto per essere mostrato in spiaggia e al mare. Ma come fare per dimagrire velocemente? E per smaltire i chili presi durante il pranzo di Pasqua?

Alle volte, basta assumere i cibi giusti solo per qualche giorno e rientra ogni tipo di allarme. Oggi vi parliamo in particolare di una dieta che impiegherà solamente 3 giorni per aiutarvi a tornare al peso che avevate prima che iniziassero le festività. Così facendo, vi basterà accompagnare un po’ di allenamento e di attenzione per farvi trovare protri per la prova costume.

La dieta per smaltire i chili accumulati a Pasqua: vi bastano 3 giorni

Una dieta tanto veloce e semplice da applicare quanto efficace. In soli 3 giorni, avrete modo di perdere tutti i chili accumulati durante le festività di Pasqua. Così da avere un fisico tonico e in salute, pronto per affrontare l’estate che sta arrivando. Vi basta mangiare i cibi giusti, in grado di far recuperare rapidamente forma e vitalità all’organismo.

A proporre il piano alimentare ci ha pensato Cosmopolitan, con una dieta detox di tre giorni che aiuta a perdere fino a 3 chili e a ridurre il gonfiore alimentare. Basta assumere cibi leggeri e nutrienti, con un’attenzione a quelli diuretici, depurativi e ricchi di antiossidanti. Già dalla mattina, con la colazione che include tè verde o caffè d’orzo accompagnati da gallette di riso, miele o confettura senza zucchero.

Lo spuntino di metà mattina sarebbe meglio consumarlo con delle bevande frullate al momento o con della frutta fresca. Così da eliminare le tossine e favorire la diuresi. Sia per il pranzo che per la cena, le porzioni dovrebbe essere moderati di carboidrati complessi. E dunque riso integrale o pasta di farro, accompagnati da verdure fresche e proteine leggere, sono l’ideale. Pensate al pesce bianco, al pollo o al vitello arrosto, per esempio. Organizzando bene i vostri 3 giorni, vedrete che riuscirete a perdere tutti i chili in eccesso.