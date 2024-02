Rifare il viso senza bisturi: perché sempre più donne scelgono il lifting non chirurgico

Che cos’è il lifting non chirurgico? Sono sempre di più le donne che scelgono questa tecnica di ringiovanimento senza bisturi.

Tra gli interventi di chirurgia estetica più effettuati c’è senz’altro il lifting. Questa tecnica permette di cancellare i segni del tempo e si ridare nuova vita ad un viso stanco e segnato dalle rughe. Oggi, però, esiste un nuovissimo metodo che permette di ottenere lo stesso effetto ma senza sottoporsi ad un’operazione.

Si tratta del lifting non chirurgico, una tecnica che sta spopolando sia in Italia che nel resto del mondo. Secondo quanto riportato da elle.com, è un’ottima alternativa per chi non vuole sottoporsi ad un intervento troppo invasivo, oltre ad essere molto più accessibile dal punto di vista economico.

I risultati sono a dir poco incredibili e, secondo quanto spiegato dal dott. Riccardo Midolo (direttore sanitario di LabQuarantadue Milano e medico estetico), durano dagli 8 ai 12 mesi. Ma come si esegue il lifting non chirurgico e in che modo funziona? Ecco la spiegazione dell’esperto.

Lifting non chirurgico: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova frontiera della medicina estetica

Come ha spiegato il dott. Midolo, il lifting non chirurgico non usa bisturi o altri attrezzi ma permette risultati eccezionali con il ricorso al filler. Le iniezioni di acido ialuronico (o idrossiapatite di calcio) sono utilizzatissime nel ramo della medicina estetica, soprattutto per “correggere” piccole imperfezioni come le labbra e il naso. L’esperto, però, ha spiegato che esse possono anche ringiovanire il volto.

Il motivo risiede nella conformazione del viso e delle ossa che, con il passare degli anni, si ritirano. Mancando così il supporto alla pelle, questa cede e cade verso il basso. Grazie al filler, iniettato in profondità, è possibile dare un nuovo supporto ai muscoli della faccia, che di conseguenza ritrovano il tono e l’elasticità di un tempo. Il dott. Midoli consiglia di partire dalla parte alta del viso, come la zona temporale e degli zigomi, per poi scendere verso il resto del volto.

Il lifting non chirurgico fa parte di quella schiera di piccoli ritocchi estetici che non hanno particolari effetti collaterali, a differenza del lifting vero e proprio. Questa nuova tecnica, inoltre, è consigliata in età non troppo avanzata, a partire dai 35 anni in su. Con l’iniezione di acido ialuronico nel viso si ritrovano non solo la freschezza ma anche i lineamenti pieni e definiti che con il passare degli anni si perdono sempre di più. L’importante è, come raccomanda l’esperto, di rivolgersi ad un professionista per la realizzazione del trattamento.