Riesci a risolvere questo test divertente? Non barare e indovina l’età di Silvia Toffanin in pochi secondi

Quanto ne sai della famosa conduttrice italiana? Risolvi questo mistero e avrai la tua risposta. Sarà giusta?

Le donne di successo suscitano sempre una grande curiosità per una serie di motivi. Molto spesso la loro capacità di emergere in settori che, tradizionalmente, sono dominati dagli uomini rappresenta una sfida a diverse convenzioni sociali. Per noi che guardiamo da casa, la loro storia personale può offrire un’opportunità di ispirazione e apprendimento.

Infatti, una donna di successo che magari lavora nel mondo della tv e dello spettacolo può ispirarci a superare anche le nostre sfide e ostacoli nel raggiungimento delle nostre mete. Sicuramente, una delle personalità più celebri e affascinanti del panorama italiano è la conduttrice Silvia Toffanin. Ma quante cose sai di lei? Ad esempio, conosci la sua età?

Silvia Toffanin: l’eleganza del successo in giovane età

Come vedi, nell’immagine che ti abbiamo presentato ci sono tre diverse opzioni per quanto riguarda l’età della Toffanin: 40, 42 e 44. Bisogna ricordare che Silvia, oltre ad essere oggi una famosa conduttrice televisiva, è stata una showgirl ed un’ex modella. Nasce nel Veneto e comincia la sua carriera già all’età di 17 anni partecipando alle selezioni per Miss Italia nel 1997.

Lavorerà come modella anche nelle sfilate di Parigi e dopo essere diventata maggiorenne farà parte del famoso programma condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Da lì in poi parteciperà a diversi programmi anche come inviata. Infatti, nel 2004 si è iscritta all’albo dei giornalisti e nel 2007 ha anche conseguito una laurea in lingue e letterature straniere. Attualmente, la conosciamo come il volto di punta del noto programma Verissimo, dove ospita diversi personaggi e ci tiene compagnia di sabato.

Ma, quindi, facendo due calcoli quanti anni potrebbe avere? Ti diamo un indizio! Quando nasce Silvia Toffanin accade un evento veramente particolare. Se hai una buona memoria o se l’hai letto da qualche parte, sicuramente ti verrà in mente. Hai mai visto la neve nel deserto? Ebbene, era il mese di febbraio e nel deserto del Sahara ci fu una tempesta con una nevicata che durò per ben mezz’ora.

Essa fu molto abbondante e riuscì a coprire la sabbia in diverse zone. Questo evento fu un qualcosa davvero insolito che rimane nella memoria di chi l’ha visto o ha sentito la notizia. Ma quando accadde questo avvenimento eccezionale? Era il 18 febbraio del 1979. Dunque, possiamo dire che Silvia Toffanin è nata quest’anno, precisamente il 26 ottobre. Di conseguenza, la soluzione è 44 anni. E tu, lo sapevi?