Riesci a riconoscere la tua star preferita dal suo look? Scopri a chi appartiene l’outfit in pochi secondi

Pensi che ti basti solo un outfit per indovinare chi è la star di cui si sta parlando? Se la risposta è sì partecipa a questo test.

I test sono un modo molto divertente per trascorrere alcuni minuti dalla propria giornata, staccandosi dalla frenesia della quotidianità e dedicandosi a un gioco non troppo difficile da risolvere.

Se pensi di essere così bravo nel riconoscere i personaggi più famosi basandoti solamente su un piccolo indizio, questo è proprio il quiz che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quale sia la star misteriosa basandoti stranamente sull’outfit che indossa e sul suo fisico.

Per i più esperti potrebbe sembrare un test non troppo complicato, ma devi sapere che per rendere il tutto più difficile avrai un limite di tempo da dover assolutamente rispettare e che corrisponde a 20 secondi al massimo. Proprio per questa ragione, ti invitiamo ad impostare un cronometro così da rispettare la regola e solo quando il tempo sarà scaduto potrai continuare a leggere per scoprire il risultato e confrontarti con esso, in modo da poter vedere se eri riuscito davvero a indovinare la star di cui si sta parlando.

Il test della star: e tu l’hai riconosciuta?

Per risolvere il test in questione avrai la possibilità di scegliere tra tre attrici famosissime, ossia Lily Collins, Bonnie Wright ed Emma Watson. Sappi che se per caso non riuscissi a rispondere correttamente non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni del genere per poter mettere alla prova le tue abilità.

Tornando al test in sé, se i 20 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. La star misteriosa, che avresti dovuto riconoscere dall’outfit, è Emma Watson. Attrice e attivista britannica nata nel 1990, è conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. Tra i suoi vari successivi, è stata anche la protagonista di film come Piccole Donne, Noi siamo infinito e La bella e la bestia.

Inoltre, Emma è particolarmente attiva per quanto riguarda il tema della parità di genere e il ruolo delle donne del mondo, affermando di essere una femminista e impegnandosi quotidianamente per combattere il problema. E tu eri riuscito a riconoscere il personaggio misterioso oppure ti sarebbe servito più tempo per trovare la risposta corretta?