Riesci a indovinare il film? Chiedi aiuto ai più piccoli: è il loro preferito

Pensi di essere abbastanza bravo da indovinare facilmente questo film? Per farlo hai solo tre indizi a disposizione.

I test e i giochi sono il modo migliore per mettersi alla prova, vedendo quante conoscenze si abbiano in un determinato ambito, e se si riesce a ricordarle tutte in poco tempo.

Se ti piacciono particolarmente i film e pensi di aver visto tutti quelli più famosi, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti vengono proposti per riuscire a indovinare il titolo della pellicola in questione.

Visto che si tratta di un test abbastanza semplice, dato che di sicuro tutti quanti hanno visto o almeno sentito parlare di questo film, devi sapere che avrai solo 5 secondi di tempo per dare la risposta giusta. Di conseguenza, subito dopo aver visto l’immagine con gli indizi dovrai dare la tua risposta e dopodiché potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del quiz e capire se sei davvero riuscito a indovinare il titolo del film misterioso.

Il test del film: tutti quanti lo hanno visto

Per riuscire a indovinare il titolo della pellicola, ti dovrai basare solo su tre indizi, che stanno a raffigurare una lente di ingrandimento, una tartaruga e la barriera corallina. Nel caso in cui non dovessi completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità di poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al quiz vero e proprio, se i 5 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il titolo della pellicola che avresti dovuto indovinare è il seguente: Alla ricerca di Nemo. Si tratta di un film di animazione uscito nel 2003 e che è stato diretto, sceneggiato e doppiato da Andrew Stanton e Lee Unkrich, prodotto dalla Pixar Animation Studios e distribuito dalla Disney.

Il film si apre con due pesci pagliaccio, Marlin e Coral, che vivono all’interno di un Anemone nella barriera corallina e che stanno per diventare genitori di più di 400 pesciolini. Purtroppo, un barracuda toglie la vita a Coral e si mangia tutte le uova tranne una, da cui nascerà il piccolo Nemo, che Marlin crescerà, prendendosene cura proprio come avrebbe desiderato sua moglie. E tu eri riuscito a indovinare subito?