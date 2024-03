Qui è solo una bambina: oggi è l’ex gieffina più amata di sempre

In questa foto è solo una bambina: oggi è l’ex gieffina più amata di sempre. Siete riusciti a riconoscerla?

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, oggi è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo nostrano. Ecco di chi si tratta.

Tra i mezzi di comunicazione più apprezzati ed utilizzati, ormai in quasi tutte le case possiamo trovare una televisione. Permette, d’altronde, di accedere ad un’ampia varietà di contenuti, in grado di assecondare i gusti di ogni fascia d’età. Questo mentre restiamo comodamente sdraiati sul divano della nostra dimora oppure sul letto.

A rendere tutto ciò realtà, ovviamente, sono gli addetti ai lavori, a partire da chi opera dietro le quinte fino ad arrivare a coloro che sono in prima linea. Tra essi, si annovera la figura dei conduttori, che hanno l’importante compito di scandire i tempi e fare da mediatori tra il programma e il pubblico.

Nello scatto è solo una bambina, oggi è una conduttrice amatissima: l’avete riconosciuta?

Molti sono i volti noti del piccolo schermo che, nel corso degli anni, sono riusciti ad entrare nel cuore dei telespettatori. Non stupisce, pertanto, che finiscano per riscuotere un enorme successo anche sui social, dove sono seguiti da tantissimi follower, che non perdono l’occasione per mostrare il loro sostegno con commenti carichi di affetto. Lo sa bene una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana, la quale qualche tempo fa ha pubblicato su Instagram una foto di quando era solo una bambina.

A corredo dello scatto, la seguente didascalia: “Il tempo passa ma le espressioni restano…“. E in effetti, il viso era molto espressivo e simile a quello che abbiamo la possibilità di ammirare tutti i giorni guardando Storie Italiane. Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, si tratta proprio di Eleonora Daniele. Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, da allora ne ha fatta di strada.

Classe 1976, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e, dal 2016, è una giornalista professionista. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la sua ascesa televisiva è stata inarrestabile, tanto da diventare uno dei volti di punta della Rai. Il suo successo più noto è Storie Vere. Trasmissione che, a partire dalla stagione 2017/2018, ha preso il nome di Storie Italiane e che ancora oggi la vede al timone, riuscendo a riscuotere un ottimo riscontro da parte del pubblico.