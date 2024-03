Pulizia Wc, ho usato questo ingrediente ed è tornato brillante come un tempo: trucco pazzesco

C’è un ingrediente insospettabile utilissimo per la pulizia del wc: pulisce, igienizza e rimuove ogni residuo di calcare.

Le faccende domestiche sono sempre stancanti, a volte sono anche insoddisfacenti, se non si ottengono i risultati sperati. Magari è colpa dei detergenti sbagliati, poco funzionali per determinate superfici, o forse perché troppo aggressivi, e a lungo andare rischiano di creare qualche danno. È importante affidarsi sempre a prodotti naturali, evitando quelli chimici.

Per questo motivo, bisogna sempre controllare bene le etichette, quando si fa spesa, senza mettere nel carrello prodotti casuali solo per via del prezzo ribassato. Comunque sia, affidarsi a prodotti naturali è la cosa migliore, senza contare che si può ricorrere facilmente ai classici “rimedi della nonna”, per andare sul sicuro, come in questo caso, per la pulizia del wc.

Come pulire il wc di casa con un ingrediente naturale: sbianca, rimuove le macchie, igienizza

Non è necessario munirsi di detergenti chimici e aggressivi. Ci pensa, come al solito, la natura. Basta soltanto saperla sfruttare a dovere. Tra l’altro, affidarsi a ingredienti naturali per le pulizie di casa non solo aiuta a evitare eventuali danni, ma permette anche di risparmiare un bel po’ di denaro. Lo abbiamo visto con le padelle bruciate, dove con questo ingrediente comunissimo ho risolto una volta per tutte.

Ora, invece, vediamo come pulire e igienizzare il water del bagno, così come tutti i sanitari, utilizzando un solo ingrediente da cucina, che in questo caso si rivela davvero un portento per le pulizie. Si tratta di un vecchio rimedio della nonna, a dir poco eccezionale. Di cosa si tratta? Dell’aglio. Un metodo naturale efficace al 100%.

Come sappiamo, l’aglio gode di numerose proprietà salutari, ed è un disinfettante e antibatterico naturale. La sua azione è ideale per eliminare tutti gli elementi dannosi per la nostra salute, come appunto batteri, germi e funghi, presenti normalmente nell’ambiente domestico. Inoltre, l’aglio, sbianca, rimuove le incrostazioni e gli aloni. Come utilizzarlo?

Come utilizzare l’aglio per la pulizia dei sanitari

La procedura è molto semplice, basta l’asciare un paio di spicchi di aglio, spaccati a metà, all’interno del wc, e lasciarli per qualche ora, dopodiché si tira lo sciacquone. Invece, per la pulizia della superficie e per eliminare le incrostazioni, basta preparare una miscela, facendo bollire in pentola due spicchi di aglio e poi travasare l’acqua calda in un flacone spray.

Basta vaporizzare sulle superfici di water, doccia, bidet e lavandino, lasciare agire una decina di minuti, e poi risciacquare per bene. Una volta effettuata questa operazione, occorre arieggiare per mandare via l’odore di aglio. Se questo non va via nel giro di poco tempo, si può ripassare utilizzando l’aceto, ingrediente che neutralizza gli odori.