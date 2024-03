Piante che soffrono, ho agito così per recuperarle: ora sono rigogliose e tutti mi chiedono come ho fatto

Piante che soffrono? Come prevenire tutto questo? Semplice, seguendo dei pratici consigli che ci aiuteranno a far crescere piante rigogliose.

Mi piace molto prendermi cura delle piante, ma non sempre le cure e le attenzioni mi hanno portato i risultati sperati. Grazie all’esperienza, però, ho capito adesso come prendermi cura delle piante che soffrono, ma non importa che queste siano in vaso o in giardino, il metodo che ho adottato mi torna sempre utile.

Specie in primavera, gli spazi verdi cominciano a riprendere vita, vederli scoppiare di colore è una gioia per i nostri occhi. Dietro tutto questo, però, c’è dietro un gran lavoro e non si possono assolutamente sottovalutare alcuni aspetti.

Piante, così sono riuscita a riprenderle

Prendersi cura delle piante non è proprio un gioco da ragazzi e, nel dettaglio, non lo è per chi è ancora alle prime armi. A volte, si tende a sottovalutare gli aspetti fondamentali che inevitabilmente ci porteranno ad avere una pianta danneggiata. Siamo sicuri che molti di voi non si prenderanno cura neanche delle foglie e ancora non presteranno attenzione a quelle cadute sul terreno.

Il mio primo consiglio è quelle di eliminarle sempre e non lasciarle lì, mentre per quanto riguarda le foglie è bene tenere a mente che curarle è necessario. Queste tendono, difatti, ad accumulare polvere, a tal proposito è necessario solo servirsi di un panno e passarlo delicatamente. Inoltre, è bene tenere in considerazione temperatura e luce giusta.

Molti pensano che basta collocare una pianta al sole e procedere con regolari innaffiature, ma non è così. Ogni coltivazione ha le proprie necessità, ce ne sono alcune che amano l’umidità, mentre altre amano le zone non molto soleggiate. In estate, per evitare che si danneggino, io non le lascio mai sotto i raggi pungenti e non dimentic neanche di controllare il terreno prima di procedere con le irrigazioni, queste potrebbero contribuire, se fatte male, a far marcire le radici.

Se notiamo che le piante sono gialle interveniamo così

Quando la nostra pianta soffre, ci sono dei segnali che ce lo fanno capire. Chi mostra i primi effetti sono proprio le foglie: è sempre consigliato attenzionare la propria pianta. In questo caso, io procedo spostando il vaso, soprattutto se collocato in una zona dove gli sbalzi termici sono frequenti, inoltre badiamo bene anche alle fonti di calore, lasciare la pianta vicino a quest’ultimi potrebbe rivelarsi dannoso. Il mio ultimo consiglio è quello di utilizzare attrezzatura sempre disinfettata e pulita e di utilizzare il terriccio giusto. Si tratta di pochi consigli ma utili che ci aiutano ad avere delle piante sempre in salute.