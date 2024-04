Piano cottura ad induzione: il trucco semplice e veloce per pulirlo senza danneggiarlo

Piano cottura ad induzione come eliminare le macchie? Ti basta un semplice ingrediente: tutto quello che dovresti sapere per non rischiare di graffiarlo.

Il piano cottura ad induzione per molti rappresenta una vera e propria svolta. Bello da vedere e allo stesso tempo diverso da quello tradizionale, come molti sapranno questo utilizza un modo totalmente diverso per generare calore.

Purtroppo, non essendo ancora molto diffuso, sono moltissimi quelli che si domandano come pulirlo. Nulla da temere non c’è motivo di allarmarsi perché si tratta di una semplicissima operazione. A breve, vi sveleremo come fare e che prodotti utilizzare.

Piano cottura ad induzione, come pulirlo

Il piano cottura tende spesso ad essere pieno di macchie, specie dopo aver cucinato, schizzi e residui di cibo potrebbero inevitabilmente finire sulla superficie e macchiare e comprometterne la sua bellezza. Come abbiamo più volte detto, la cucina è una zona che tende spesso a sporcarsi e per questa ragione è necessario curarla al meglio, l’adeguata pulizia ci aiuterà a mantenere col tempo tutti gli spazi puliti.

Con l’arrivo della primavera e con l’aumento delle temperature è necessario prestare attenzione agli insetti, dunque, è meglio sempre mantenere la casa in ordine e sempre igienizzata. Attenzione particolare, in cucina, dove si conservano i cibi, qui non è raro che si trovano insetti. Oggi, ci occuperemo sì di cucina, ma nel dettaglio del piano cottura a induzione. Prima di andare avanti scopriamo come funziona. La parte superiore è composta da una superficie in vetroceramica, questa è collegata ad un sistema elettrico alimentato a bobine, che si alimenta attraverso un campo magnetico.

Il metodo infallibile

Il piano cottura a induzione è necessario che venga pulito tutti i giorni, anche se non lo si usa, ma in che modo? Il nostro consiglio è quello di utilizzare un panno in microfibra ed acqua, il motivo? in questo modo sarà possibile eliminare la polvere. Molti, però, si chiedono come intervenire in caso di macchia, semplice basterà semplicemente utilizzare una spugna (attenzione anche in questo caso dovrà essere morbida) e qualche goccia di detersivo per i piatti. Se la macchia, però, non va via allora utilizziamo il raschietto che viene dato in dotazione al momento dell’acquisto. Ovviamente, però, non finisce qui perché è possibile anche utilizzare l’aceto, questo rappresenta un valido aiuto per pulire il tutto.